Un cometa gigante ya está activo lejos del sol: los investigadores se sorprenden

El cometa Bernardinelli-Amber está lejos del Sol, pero ya está activo. El telescopio de la NASA permite a los investigadores observar el pasado del cometa.

College Park – El cometa Bernardinelli-Amber (C / 2014 UN271) es un cuerpo celeste inusual. No solo es el cometa más grande observado hasta ahora, de unos 150 kilómetros de diámetro, sino que aparentemente también ha estado activo durante mucho tiempo, como han descubierto tres investigadores de la Universidad de Maryland en College Park. En el estudio que Publicado en The Planetary Science Journal Los investigadores sobre el astrónomo Tony Farnam describen cómo miraron el pasado de un cometa para ver cuándo estaba activo.

Los cometas son cuerpos celestes compuestos principalmente por rocas y polvo que se mantienen unidos por el hielo. Es por eso que a menudo se les llama “bolas de nieve sucias”. Cuando un cometa se acerca al sistema solar interior, el sol calienta el hielo en la superficie: el cometa comienza a descargar, comienza la envoltura del cometa (coma) y se desarrolla la cola distintiva del cometa. La distancia a la que un cometa comienza su actividad desde el Sol depende, entre otras cosas, de la composición y el tamaño del hielo.

Cometa gigante Bernardinelli-Bernstein: un cometa distante y activo

El cometa Bernardinelli-Bernstein solo se descubrió en el verano de 2021 en imágenes de archivo de 2014. El cometa gigante se encuentra actualmente en camino hacia el Sistema Solar y actualmente tiene unas 20 unidades astronómicas (AU, 1 AU corresponde a la distancia entre la Tierra y el Sol, a unos 150 millones de km) del Sol, aproximadamente a la altura de la órbita del planeta Urano. Debido a que es enorme, el cometa se puede ver en imágenes de telescopios antiguos, que los tres investigadores utilizaron para observar el pasado inmediato del cometa.

Sustantivo C / 2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) Escribe Cometa de la Nube de Oort explorador Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein Fecha de descubrimiento 20 de octubre de 2014 (primera imagen del telescopio) Talla unos 150 km El punto más cercano al sol 10.95 AE AM 31.01.2031

Para averiguar si el cometa estaba realmente activo antes de ser detectado, los investigadores utilizaron imágenes antiguas del telescopio espacial TESS de la NASA. En 2018 y 2020, el telescopio, que ya está buscando exoplanetas, observó las regiones del cielo donde estaba entonces el cometa. De hecho: el cometa Bernardinelli-Bernstein ya ha mostrado una coma a una distancia de 23,8 AU y 21,2 AU del Sol. “Esto lo convierte en uno de los cometas más distantes cuya actividad se ha detectado directamente”, escribieron los investigadores de Farnham.

El cometa Bernardinelli-Bernstein (C / 2014 UN271) ha estado activo durante años

Pero los científicos descubrieron más: después de analizar la atmósfera del cometa, asumieron que la actividad del cuerpo celeste comenzó varios años antes de las observaciones. Los investigadores escribieron: “La actividad puede haber comenzado al menos dos años antes de las observaciones de TESS”. Los autores del estudio agregaron que el cometa ya pudo haber comenzado su actividad una década antes de la primera observación de TESS – en 2008 -.

El telescopio TESS de la NASA explora el pasado de los cometas

Hasta ahora, no se han descubierto muchos cometas activos a una distancia tan grande del Sol. En el caso del cometa C / 2010 U3 Boattini, actividad detectada a una distancia de 25,8 AU del Sol, el cometa C / 2017 K2 Panstarrs ya estaba activo a una distancia de 23,7 AU del Sol y presumiblemente ya tenía actividad a una distancia de 35 AU del sol. El cometa Bernardinelli-Bernstein es el tercer cometa que se puede ver tan lejos del Sol. “Lo que aún no sabemos es si hay un punto en el que podamos comenzar a ver cometas antes de que se activen”, dice el autor principal Tony Farnam.

Sin embargo, está seguro: “Esto es solo el comienzo”. El telescopio espacial TESS está observando cosas que aún no se han descubierto “y este es el tipo de caso de prueba que podemos encontrar”, dice Farnham felizmente y continúa: “Tenemos la capacidad de hacer esto repetidamente. Una vez que ves un cometa, retroceda en el tiempo en las imágenes y mire a su alrededor mientras está lejos del sol “.

El cometa Bernardinelli-Bernstein (C / 2014 UN271) está en camino desde el borde del Sistema Solar hacia su centro. (impresión del artista) © NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva

Cometa gigante Bernardinelli-Bernstein: el monóxido de carbono causa coma y cola

Pero, ¿cuál es el responsable de la actividad de un cometa a una distancia tan grande del sol? En su estudio, los investigadores escriben que la sublimación del agua (la transición directa de un estado sólido a un estado gaseoso) es “demasiado lenta para explicar la actividad productora de coma” a estas distancias. Ellos plantean la hipótesis de que en lugar de hielo de agua, el monóxido de carbono congelado se eleva desde la superficie del cometa y es responsable de la evolución de los cometas y las colas de los cometas.

El cometa gigante Bernardinelli-Bernstein se acercará al Sol hasta enero de 2031. Alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio) el 31 de enero de 2031, luego estará a 10,95 UA de distancia del Sol y justo fuera de la órbita de Saturno. En abril de 2031, el cometa alcanzará su punto más cercano, después de eso, estará a 10,11 UA de la Tierra. (pestaña)