Aficionados argentinos amenazan con matar a la novia de Alario

Juan Skiba

Frankfurt/Buenos Aires – Lucas Alario pasó del Bayer Leverkusen al Eintracht Frankfurt el verano pasado por seis millones de euros. Hasta el momento, esta transferencia no ha tenido éxito. En 26 apariciones cortas en todas las competiciones, el atacante anotó solo dos goles. El jugador de 30 años actualmente está pasando un tiempo en su Argentina natal y realizó una visita de entrenamiento a su ex club River Plate. Posó para una foto con el técnico Martín Demichelis y envió felicitaciones a la afición del club a través de las redes sociales. Asistió al partido de River Plate contra Defensa y Justicia (1-0) en el estadio más grande de Sudamérica, Mass Monument, el domingo (18 de junio). Comenzaron las especulaciones sobre el regreso de Alario a Buenos Aires.

El delantero del Eintracht Alario no se siente “muy cómodo” en Alemania en este momento

Lucas Alario, quien tiene contrato con el Eintracht Frankfurt hasta 2025, luego concedió una entrevista a una radio argentina. laurette, Esto alimentó aún más las esperanzas de la afición de River por un regreso: “Personalmente, no me siento muy cómodo en Alemania. Me reuní con mis compañeros en River y me instaron a volver. Pasé dos años hermosos aquí y lo haría”. Me gustaría volver algún día”, y agregó que el fútbol “depende de lo que haya en la vida”.

Sin embargo, Alario fue mal citado inicialmente en los medios argentinos, dando la impresión de que a Alario le gustaría volver a River en el futuro. Los hinchas milonarios ya anhelaban un cambio pronto.

Lucas Alario no logró impresionar en su primera temporada con la camiseta del Eintracht Frankfurt. © imagen/Kessler

Aficionados de Rivers amenazan a novia de Lucas Alario

Terminando de hablar de un regreso a River Plate este verano, Lucas Alario del Eintracht Frankfurt dejó en claro a través de sus redes sociales que sus palabras habían sido malinterpretadas y que no se mudaría a Buenos Aires por el momento. Mis palabras, sacadas de contexto, dieron a la afición la ilusión de mi regreso, lo cual no es cierto”. Además, el delantero del área penal será operado de la rodilla en Argentina, por lo que estará cuatro meses de baja. pretemporada

Después de que la cita fuera redactada por los medios argentinos, los decepcionados hinchas de River descargaron su enojo y amenazaron a la novia de Alario, Agustina Albertorio, a quien los hinchas culparon por el juego sucio. Tras las amenazas, el jugador de hockey profesional tuiteó: “Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles que dejen de amenazarme de muerte. Aunque no tuve nada que ver con la decisión de Lucas. No me gusta recibir tantos mensajes que me van a disparar en la cabeza…” A pesar de esta hostilidad, en los próximos años no está descartado un regreso a Alario River. El interés de Rivers en Alario ya se informó el invierno pasado. (jsk)