Preocupaciones en Argentina: El flete sigue retrasado / MotoGP

Uno de cada cuatro jumbos de carga en Kenia necesita reparaciones. Es cuestionable que la jornada de entrenamiento en Termas de Rio Hondo pueda comenzar a tiempo. Algunos equipos tienen que hacer turno de noche.

Después de una parada de reparación no programada de un jumbo de carga completamente cargado, los suministros de varios equipos de GP se retrasaron aproximadamente una hora y media en camión desde Las Termas hasta el aeropuerto de Tucumán. Pero los expertos en logística de Dorna y los funcionarios de la asociación de equipos IRTA confían en que la FP1 de las tres clases pueda comenzar a tiempo en Argentina el viernes. La clase de Moto3 está programada para practicar a partir de las 9 a.m. hora local, mientras que la clase de MotoGP está programada para practicar a partir de las 10.50 a.m.

“Esperamos el inventario restante para el jueves por la tarde”, dijo Mike Trimby, director ejecutivo de IRTA, a SPEEDWEEK.com. Los grupos afectados esperan que algunos trabajadores trabajen hasta tarde el jueves por la noche debido a la llegada tardía de las cajas de carga. “Pero a partir de ahora, no esperamos que el horario del viernes se vea afectado por esto”, dijo IRTA.

“Hay un problema con un avión de carga, por lo que no llegará hasta el jueves por la mañana”. Carmelo Ezpeleta explicó a SPEEDWEEK.com el martes. El CEO de Dorna se calmó por ahora: “Según nuestra información, todo estaba bien hace dos días. Esperábamos poder empezar a tiempo el viernes”.

Pero Carmelo Ezpeleta explicó hoy: “Hay más retrasos. Estamos trabajando para resolver los problemas”, dijo.

Después del GP de Mandalica el 20 de marzo, la comitiva de MotoGP empacó las cajas de transporte habituales para las carreras en el extranjero, cargó en cuatro jumbos de carga y partió hacia Sudamérica para el próximo Gran Premio en Argentina (del 1 al 3 de abril). . Sin embargo, el retraso se notó porque el Jumbo no pudo volar inmediatamente después de una escala en Mombasa/Kenya debido a un defecto. Es por eso que algunas de las cosas de los equipos de GP se quedaron atascadas en África. Los tres jumbos de carga restantes aterrizaron en Argentina a tiempo.

Jürgen Link, director del equipo Liqui-Moly-Intact, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. “Son principalmente los equipos de MotoGP los que se ven afectados. Pero también faltan partes del inventario de equipos como Michelin.

Finn Aki Ajo, dueño del equipo Red Bull KTM en Moto3 y Moto2, estuvo entre las víctimas. “Toda nuestra carga está en el avión y no llegará hasta el jueves por la tarde o temprano en la tarde”, dijeron Jaume Maciá y Daniel Holgado, el dúo de Moto2 y jefe de equipo de Pedro Acosta y Augusto Fernández.

Cuando SPEEDWEEK.com le preguntó al gerente del equipo Red Bull KTM, Francesco Guidotti, dijo: “Siete de nuestras cajas de carga están llegando tarde, incluida una bicicleta de carreras. Pero otros equipos también se ven afectados”.

Así lo confirmó el director gerente de Yamaha Motor Racing, Lynn Jarvis: “ETA para diez cajas de carga el jueves por la tarde, notificación electrónica de carga. Tenemos dificultades como cualquier otro equipo”.

Por: En 2018, más de 270 integrantes de GP Circus vivieron una verdadera odisea en el GP de Argentina. Su viaje de Las Termas a Austin el próximo fin de semana para el próximo Gran Premio tomará entre 60 y 70 horas. En ocasiones, las tripulaciones y la carga no llegaban a COTA hasta el jueves por la tarde.

Mientras tanto, Ducati Lenovo, Mooney VR46 y Gresini esperan parte del inventario. Para los dos equipos privados de Ducati, los boxes de Termas siguen completamente vacíos.

El director de carrera de Yamaha, Lynn Jarvis, explicó que con la logística a cargo del promotor del campeonato mundial Dorna, era para garantizar que todos los equipos fueran tratados por igual.

Es decir: ningún entrenamiento en Las Termas hasta que todas las cajas de carga hayan llegado y se hayan descargado en las cajas.

Mientras tanto, algunos equipos ya tienen dolores de estómago para la próxima semana. Porque el envío de Las Termas estaba programado para llegar al paddock del Circuito de las Américas (COTA) en Austin/Texas el próximo miércoles. Una agenda apretada con poco margen de maniobra.

Calendario GB 2022

06 de marzo: Circuito de Losail/Qatar

20 de marzo: circuito callejero de Mandalika/Indonesia

3 de abril: Termas de Río Hondo/Argentina

10 de abril: Circuito de las Américas/Texas

24 de abril: Portimão/Portugal

1 de mayo: Jerez/España

15 de mayo: Le Mans/Francia

29 de mayo: Mugello/Italia

5 de junio: Cataluña/España

19 de junio: Sassenring/Alemania

26 de junio: Assen/Países Bajos

10 de julio: Kaimiring/Finlandia

7 de agosto: Silverstone/Reino Unido

21 de agosto: Red Bull Ring/Austria

4 de septiembre: Misano/Italia

18 de septiembre: MotorLand Aragón/España

25 de septiembre: Motegi/Japón

2 de octubre: Buriram/Tailandia

16 de octubre: Isla Phillip/Australia

23 de octubre: Sepang/Malasia

6 de noviembre: Valencia/España