After the Fall: ahora presenta una nueva actualización de contenido, lanzamiento físico y más

Vertigo Games, una división del grupo global Koch Media que se especializa en la producción y publicación de productos de realidad virtual de alta calidad, está expandiendo el mundo de los juegos de acción cooperativos FPS para 4 jugadores después del otoño. Tras el lanzamiento de la popular actualización del modo Horda el 10 de marzo, Vertigo Games lanzó hoy la actualización Boulevard, así como la versión física de After the Fall en PlayStation®VR*. La actualización Boulevard es una de las muchas actualizaciones que llegarán a After the Fall’s Frontrunner Season para todos los propietarios de juegos. Metabúsqueda 2Y el PSVR (digital y físico) y VR computadora Disponible de forma gratuita.

En línea con esto, Vertigo Games ha lanzado un nuevo video que presenta la nueva misión Harvest Run, el sistema de máscaras de jugador, el nuevo LMG y el nuevo tipo de enemigo.

Un aterrador mundo helado en constante expansión.

La actualización de Boulevard se alinea a la perfección con la actualización del Modo Horda, que trajo consigo los nuevos mapas de Torreta y Modo Horda. Ambas actualizaciones recibieron muchos elogios de los profesionales de la realidad virtual y de la comunidad. La actualización de hoy de Boulevard agrega una gran cantidad de contenido nuevo, con un enfoque en Boulevard Harvest Run. Este nuevo mapa lleva a los jugadores a las calles heladas de Hollywood para enfrentarse a Snowbreed en todos los niveles de dificultad actuales. También se ha lanzado una nueva raza especial de nieve: el raspador. Los jugadores deben cazar a esta criatura para obtener una gran recompensa, razón por la cual aparece un nuevo LMG de alta penetración.

Después de la actualización del Modo Horda y Boulevard, el próximo mes seguirán un modo PvP de todos contra todos, un mapa PvP y nuevas armas como parte de After the Fall – Frontrunner Season. Vertigo Games también está planeando más equipo en abril, como consumibles, dispositivos y máscaras de armas especiales.

Con un intenso modo cooperativo para cuatro jugadores y juego cruzado (PC, PlayStation VR y Quest 2) en su núcleo, After the Fall ofrece un juego cooperativo lleno de acción creado desde cero para la realidad virtual. Comenzando en una sala común con hasta otros 32 jugadores en todas las plataformas, los jugadores se aventuran en los restos del Los Ángeles postapocalíptico en grupos de cuatro, empuñando armas con movimientos realistas. Para estar un paso por delante de sus enemigos y asegurarse de que la humanidad sobreviva un día más, los jugadores buscan en Los Ángeles infestados de muertos, con nuevos descubrimientos al acecho en cada esquina.

Desarrollado por Vertigo Studios (Arizona Sunshine) y publicado por Vertigo Games, Post Fall – Frontrunner Edition se lanzará el 25 de marzo de 2022 a 49,99 €.

Después del otoño, estará disponible digitalmente como versión de lanzamiento para PlayStation VR, PC VR y Oculus Quest 2 por 39,99 €. La edición digital de lujo para PlayStation VR y Steam cuesta 49,99 €.

Para obtener más noticias posteriores al otoño, visite el sitio web oficial afterthefall-vr.comEn discordiaY el FacebookY el Gorjeo Y el Instagram.