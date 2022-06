¿Agua por 81 euros? El precio es correcto – el supermercado da la explicación

a: Armin Linder

Oye, ¿agua mineral por 81 euros? Uno de los clientes de Edeka en Bavaria quedó atónito ante dos carteles. Lo más destacado: el precio probablemente también sea correcto.

Actualización del 28 de mayo de 2022: El cartel que indicaba el precio de 81 euros por 108 botellas de agua sorprendió al cliente de Edeka en Furth im Wald (ver artículo original). El mercado respondió de inmediato a la solicitud de tz.de. Por lo tanto, la etiqueta es solo para uso interno en la sucursal. “¡Por supuesto que se puede explicar!” Llegó en el correo electrónico de respuesta. La colega hizo una “hoja de trucos” en un borde casi invisible del estante para poder pedir más fácilmente una losa de agua.

No nos importa, el tiempo es dinero. Pero encontraremos un nuevo lugar que no será visible para los clientes en absoluto. “Y si alguien quisiera comprar un palé entero, ahora el mundo sabía el precio…

En otro correo electrónico, un hombre que dice ser gerente de la tienda de Edeka nos escribió; esto no está confirmado, pero sus oraciones también explican: “Yo mismo soy gerente de la tienda de Edeka, y la etiqueta solo sirve para que no No tiene que pedir el artículo en el historial de pedidos con un disco duro”. Se vende a pedido, sino directamente medio palé. Luego viene el llamado palé de Düsseldorf, que se llama medio palé euro.

¿Agua Edica por 81 euros? El cliente se sorprende, pero el precio es realmente correcto.

Nuestro artículo del 27 de mayo de 2022: Furth im Wald – En este momento hay muchas cosas más caras de lo habitual en el supermercado. Por ejemplo, los saltos bruscos de precios no son infrecuentes. aceite de cocina o en manteca. Pero lo que el cliente de Edeka ha descubierto ahora es aún más sorprendente, hasta que se mira más de cerca.

Edica en Baviera: ¡81 euros por agua mineral! Los clientes preguntan

El cliente de Edeka hizo un descubrimiento a través de Gorjeo Público: ¡agua mineral por 81 euros! Como lo demuestran dos carteles uno debajo del otro. Bromeando pregunta: “¿Edica también se llevará a mi hijo mayor?” Que la foto sea real, por supuesto, no ha sido confirmado. Pero no es como Photoshop & Co. – Especialmente porque el usuario también explica dónde se tomó la foto cuando se le pregunta sobre tz.de: im médica En Fürth im Wald (Distrito Cham, Baviera).

Edeka en Baviera: el precio probablemente sea el correcto: una mirada más cercana lo dice todo

Lo bueno: el precio es probablemente correcto. Solo puedes saber por qué si miras más de cerca. Porque 81 euros no cuesta una botella de agua mineral ni seis de ellas. Es el precio de 108 (!) Seis paquetes de agua de marca privada, “buenos y baratos”, cada uno conteniendo una pinta, dependiendo de la etiqueta “clásico” o “medio”.

Debe leer “108x6x0.5l” en cada caso. Hasta 648 botellas. Esto también explica por qué todo cuesta un depósito de 162 euros. En cualquier caso, el precio por litro de 0,25 céntimos de agua es realista. Del mismo modo, el precio de un pack de seis latas de medio litro es de 75 céntimos, si los calculas a continuación.

La marca de 81 € en la sucursal de Edeka probablemente sea correcta, pero indica 648 de estas botellas. © Twitter / edica

¿Por qué cuestan 108 paquetes de seis paquetes -quizás un palé entero- unidos al agua mineral en la sucursal de Edica? Esto todavía está abierto en este momento: tz.de lo agregará aquí si hay algún comentario del mercado. De todos modos, el cliente de Edeka que vio las etiquetas también sabe por sí mismo que el precio es justo al final. “Así es, pero no quería tener suministro de agua para un año”, explica a nuestro equipo editorial. También es cierto: Un litro de zumo en Rewe cuesta 23,99€. en Por otro lado, el Sülze-Schild en Kaufland es un defecto. (flexible)

