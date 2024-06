Ahora avisa también a Edeka y a Netto

ruhr24 servicio

Actualmente, los consumidores deben tener cuidado con las patatas fritas y las patatas fritas. Edika y Neetu recuerdan las patatas. Los productos retirados del mercado no deben consumirse.

Dortmund – Las patatas son quizás uno de los alimentos básicos más importantes para muchos consumidores: las patatas. Precisamente este valioso tubérculo se ve afectado actualmente por una importante reducción, inicialmente sólo en Rewe y Penny. Ahora Edeka y Netto también tienen que intervenir y recuperar las patatas.

Se amplían las retiradas de patatas: Edeka y Netto ahora también lo advierten

Actualmente, los consumidores deben tener cuidado al comer ensalada de patatas, gratinados, patatas asadas, patatas fritas y muchos otros deliciosos platos de tubérculos. Porque los alimentos de cuatro mercados se ven afectados por la retirada actual.

RUHR24 ya informó sobre la retirada de patatas de Rewe y Penny. Ahora Edeka y Netto están haciendo lo mismo.

Recuerde de Edeka y Netto: Rewe y Penny también tuvieron que advertir sobre las patatas

Motivo de la retirada: Se detectó en patatas un pesticida superior al nivel máximo legal de residuos. El fabricante “Dankers Daltex Europe GmbH” no divulga el producto fitosanitario. Sin embargo, no se puede descartar una avería. Los consumidores no deberían comer patatas.

El proveedor de alimentos está retirando del mercado varias marcas privadas de patatas tempranas. Según el anuncio (publicado el 30 de mayo), sólo se ven afectadas las patatas tempranas de la variedad Lilly procedentes del país de origen, Egipto (más retiradas y advertencias en RUHR24).

Retiro del mercado de papas Edeka y Netto: ¡No las coma bajo ninguna circunstancia!

Edeka y Netto ya han retirado del mercado las patatas afectadas. Sin embargo, los clientes que tengan tubérculos en casa deben evitar consumirlos. Las siguientes patatas se ven afectadas por el retiro:

edica : Harina de origen egipcio “Patatas Tempranas Edica Ackergold”, variedad Lirio, en bolsa de 2 kg

: Harina de origen egipcio “Patatas Tempranas Edica Ackergold”, variedad Lirio, en bolsa de 2 kg edica : “Patatas nuevas GUT&GÜNSTIG” principalmente cerosas, originarias de Egipto, variedad Lirio en saco de 2,5 kg

: “Patatas nuevas GUT&GÜNSTIG” principalmente cerosas, originarias de Egipto, variedad Lirio en saco de 2,5 kg red: Patatas tempranas del día de mercado, harina de origen egipcio, variedad Lirio, en saco de 2,5 kg

Retiro del mercado de papas grandes Edeka y Netto: devuelva los tubérculos para obtener un reembolso

Las “patatas tempranas EDEKA Ackergold” se vendieron principalmente en Edeka y Marktkauf en Bremen, Berlín, Brandeburgo, Sajonia-Anhalt, Baja Sajonia y zonas adyacentes de Renania del Norte-Westfalia, así como en Renania-Palatinado y el sur de Hesse. Sarre, Baden-Württemberg y zonas adyacentes de Baviera.

Las patatas de la marca “Gut & Günstig” se introdujeron en Edeka y Marktkauf en Renania-Palatinado, en el sur de Hesse, en el Sarre, en Baden-Württemberg y en las zonas adyacentes de Baviera. Las patatas “Market Day” se podían comprar en Netto en casi todo el país, a excepción de los estados federados de Hamburgo, Berlín, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Schleswig-Holstein.

Los clientes que ya hayan comprado patatas pueden devolverlas a Edeka, Marktkauf o Netto, incluso sin recibo. Se reembolsará el precio de compra.