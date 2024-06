No te preocupes: ¡las acciones de NVIDIA caen un 90% el lunes!

empresa nvidia – WKN: 918422 – ISBN: US67066G1040 – Precio: 1.210.450 dólares (Nasdaq)

El motivo de la caída de los precios de Pure Optical el lunes es la división de acciones anunciada por Nvidia el 22 de mayo de 2024. Esto se implementará hoy, 7 de junio de 2024, después del cierre del mercado de valores. A partir del lunes, las acciones se negociarán regularmente y por separado.

Como resultado de la división de uno por diez, cada accionista de Nvidia obtiene nueve acciones adicionales reservadas en su cartera por cada acción que posee. El precio se reducirá visualmente en décimas, pero en el futuro los accionistas tendrán diez veces más acciones en su cartera que antes.

Como accionista, no tiene ningún impacto positivo ni negativo en la riqueza debido a una división de acciones. La cantidad invertida en Nvidia simplemente se divide entre diez veces el número de acciones y listo.

Dado que las divisiones de acciones no tienen ningún efecto sobre la riqueza, el historial de precios en los gráficos de Stock3.com se ajusta, por supuesto, a la división. Los precios pasados ​​también se dividen por un factor de 10 para no mostrar un colapso del 90% en el gráfico, lo que en realidad no es un colapso en absoluto (al menos no en términos del impacto en el inversor).

En pocas palabras: no hay necesidad de preocuparse si el precio de las acciones de Nvidia cae un 90% el lunes. De hecho, es sólo el resultado de la división, que no tiene ningún impacto negativo en la riqueza del inversor.

