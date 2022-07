Airbeat One 2022: cartel de Electro Festival en MV | NDR.de – Cultura – Música

Estado: 07/07/2022 09:59 El festival a gran escala Airbeat One se extiende hasta el 10 de julio. NDR.de muestra varios conciertos los sábados y domingos en la transmisión: la primera clase en la transmisión es Mark Knight el 9 de julio a partir de las 9:30 p.m.

Vintage Culture, Clapton y Camelphat y los grandes fuegos artificiales de la noche del sábado al domingo también se retransmitirán en directo en NDR.de. Estrellas como Armin van Buuren, Clapton, Martin Solveig y Steve Aoki también forman parte del cartel del festival.

Los organizadores de Neustadt-Glewe esperan 65.000 visitantes por día y planean operar a plena capacidad. Decenas de miles de amantes de la música frente a un telón de fondo único con pintorescas influencias pirotécnicas, así como la mejor y más reciente música que ofrece el sector dance: los DJ, DJ y productores más famosos del mundo interpretan sus canciones en el mayor festival de música electrónica. en el norte de Alemania.

Vídeos 9 minutos Muchos fanáticos de la música dance electrónica con buen sentido del humor esperan que el festival comience en Neustadt-Gliwe el jueves. 9 minutos

The Airbeat One: Tablas de clasificación y Actuación 2022 de un vistazo

Muchas de las obras anunciadas originalmente para 2020 y 2021 aún existen. Esto ahora incluye cabezas de cartel como Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo, Steve Aoki y Tiesto. También están presentes Paul Kalbreiner, Lost Frequencies, Alle Farben, Robin Schulz, Vize y Hugel.

Afrojack

El DJ holandés Nick van de Wall, también conocido como Afrojack, ha sido una fuerza en el negocio durante más de diez años. Afrojack, de Spijkenes, hizo su debut en la cercana ciudad de Rotterdam. Allí comenzó a establecerse en la escena DJ holandesa. “Give Me Everything”, que lanzó en 2011 junto a otros músicos como Pitbull, finalmente le trajo el éxito comercial. Le seguirían varias visitas, giras y conciertos. Finalmente, en 2021, Afrojack se reserva como acción de ruptura cuando Festival de la Canción de Eurovisión en su ciudad natal, Rotterdam Deténgase.

Danny Ávila

Aunque Dani Ávila nació el 1 de abril de 1995, la carrera del joven de 27 años no es más que una broma. Para él, pinchar es un arte y lo ha demostrado muchas veces. Sus colecciones son variadas y su música ha sido lanzada por grandes marcas como Sony e Interscope. Gracias a su estilo extravagante, el español ya ha trabajado con bastantes marcas de moda.

armin van buren

¡El rey del éxtasis rinde homenaje! Armin van Buuren pertenece a la élite mundial cuando se trata de DJ y producción. Inspirado por grandes del género como Jean-Michel Jarre, ha estado produciendo música electrónica desde mediados de los 90 y comenzó a pinchar unos años más tarde. Las canciones y los álbumes de Armin van Buuren han alcanzado innumerables puestos en las listas de éxitos, especialmente en su país de origen, los Países Bajos. Lanzado en 2018, “Blah Blah Blah” se convirtió en el festival más exitoso del verano, acumulando más de 600 millones de visitas en YouTube.

Steve Aoki

Steve Aoki nació en Florida en 1977 y fundó su propio sello discográfico cuando aún estaba en la universidad en la década de 1990. Hoy, su música también es conocida lejos de la burbuja musical del éxtasis. Con “En busca de la felicidad”, la banda sonora de la comedia adolescente “Proyecto X”, dio un salto a la corriente principal en 2012. “La luz nunca llega”. Linkin Park alcanzó el número ocho en las listas de singles alemanas. Ha trabajado con estrellas como Iggy Azalea, BTS y Blink-182.

Will chispas

Esto es educación musical temprana: cuando era niño, Will Sparks jugaba un videojuego en su casa en Australia en el que se suponía que debía tocar piezas musicales. Entonces decidió aprender a tocar la guitarra por su cuenta. Sin embargo, rápidamente pasó de la guitarra a la música electrónica. Desde 2012, ha estado lanzando sencillos como DJ, actuando primero en Australia, luego en los Estados Unidos y Europa. Will Sparks ya se ha dejado llevar por el capítulo inicial del gran DJ sueco Avicii.

pequeño gesler

Christina, también conocida como Tini Geisler, es en realidad de Alemania y vive en España. Pronto se hizo un nombre allí y tocó en grandes clubes como Barcelona e Ibiza. Famoso por sus grupos deep house y tech, forma parte de la red española de EDM Elrow. Su aparición la ha llevado incluso a la Ciudad de México y Sudamérica.

Martín Solveig

Martin Solveig originalmente cantaba en el coro de la iglesia. Pero el chico francés consiguió su primer tocadiscos en su adolescencia y encontró alegría en pinchar. Hoy, el hombre de 45 años es uno de los DJ más populares del mundo, y también canta él mismo. “Hello” de 2010 es su mayor éxito hasta la fecha; El video musical en el que juega al tenis contra su compañero músico Bob Sinclar en una cancha del Abierto de Francia es icónico. Solveig trabaja a menudo con el grupo canadiense de electro-pop Dragonette.

KSHMR

KSHMR en realidad se llama Nils-Hollowell-Dhar y avanzó como productor musical en 2010 con la canción “Like a G6” para el grupo Far East Movement. En ese momento formaba parte de un dúo llamado The Cataracs. Un año antes de su ruptura, el dúo produjo “Hey Now” con Martin Solveig. Aunque KSHMR solo quería trabajar como productor en solitario, también ha sido DJ en vivo desde 2016. Es difícil reconstruir cuántas canciones se queda atrás KSHMR como músico, pero ciertamente tiene una habilidad especial para el éxito.

Mark Knight: NDR.de Livestream Arena los sábados a partir de las 21:30

Mark Knight vive en el centro de Inglaterra y es un músico casero principalmente de música house. Comenzó a tocar el violín a la edad de seis años y aún hoy toca el violín eléctrico. Además, pronto cambió a la música electrónica. En 2003, Knight fundó su propio sello discográfico, Toolroom. Tiene 49 años y es DJ, pero también trabaja como diseñador de sonido y compositor para videojuegos. Como tal, él y su compañía también ganaron el Premio BAFTA a Importantes Medios Británicos.

Claptone: NDR.de Livestream Arena los sábados a partir de las 23:00

Clapton es uno de los actos más misteriosos del festival Airbeat One de este año. Una cosa que parece segura es que Claptone proviene de Berlín, pero incluso cuando se trata de si se trata de un proyecto en solitario o si hay varios DJ detrás, existen diferentes teorías. Siempre representado con una máscara de pico, Clapton es conocido en Europa sobre todo por los médicos de la peste del siglo XIV. En diferentes festivales como Tomorrowland, Coachella y Melt! Claptone ya ha cerrado.

Vintage Culture: NDR.de en vivo los domingos por la noche a partir de las 3 am

No dejes que el nombre te engañe. Porque Lukas Ruiz aka Vintage Culture no es ni viejo ni anticuado. Qué es el brasileño de 29 años: Lleva mucho tiempo trabajando en este campo. Ha trabajado con David Guetta y Robin Schulz. Su colección también incluye versiones remasterizadas de clásicos populares como “Blue Monday” de New Order y “Another Brick In The Wall” de Pink Floyd.

Otros trabajos realizados en Airbeat One:

Escenario principal con actos como Kygo, Timmy Trumpet y Mariana Bo

DJ serpiente

Don Diablo

KSHMR

Kigo

nelex

Tiempo

Oliver heldnes

TIESTA

Timmy Trompeta

Vini Vici W&W Garra Amarilla

honderos

Danny Ávila

mariana bo

Perras del bloque del este

Will chispas

Arena Stage con actos como Ann Clue, Camelphat, Kölsch y Charlotte de Witte

código negro

armas asesinas

gabor

Kórsakov

Pablo pila

Ana Cloe

Boris Bergkha

Camello

Carlota de Witt

clapton

Pescador

kolsh

marca caballero

Pablo Calckbrinner

cultura antigua

Etapa final con actos como Dillon Francis, EDX, Tchami y VIZE

Alan Walker

Francisco Dillon

edX

fede le grand

suite de flujo

turbulento pero maravilloso

Cerro

bloqueo de larry

frecuencias faltantes

lucas y steve

completo

Moxy

Morten

Nora en puro

Offenbach

soleado james y ryan marciano

Chami

Título

vicio

Zed esta muerto

Impecable y loco

Lexi y K Paul

ledspa

netsky

Stickmen Proyecto

Gladiator Theatre / Q-Dance Take Over con actos como D-Sturb, Miss K8 y Psyko Punkz

administrar

Puño de la furia

audio trex

corazón de brennan

Tira D

Dr. pavo real

frecuencia bruta

cazadores de cabezas

céltico

mal mc

señorita k8

dispositivos de control de ruido

bancos psicópatas

Redención radical

borde

insurrección

SEFA

fiebre del sonido

Audio Rush y Atmozfears Pres. 2 ^ 1

Proyecto bajo cero

TNT

cara de guerra

estilos salvajes

zatox

Fase Dos con obras como: Andres Rayel, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Ghost Rider

Alfa 9

Ali y Fulla

andres ryle

Astérix

avalon

ben nikki

montaña

Blastoise

felicidad

burbujas

Capitán Garfio

portal cósmico

tono cósmico

Fabio Fusco

muy amable

Jinete Fantasma

ILAI

hongo infectado

Gilex

marcus schulz

Aceleradores

Morten Granau

corona noruega

fanático

fax

Ranji

Sander van Dorn presenta una neblina púrpura

géneros vocales

blanco

XYZED

Toda la información del organizador está en la web oficial de Airbeat One 2022 existir.

Más información Air Beat One 2022: cartel e información del festival

externo

Más información Después de un receso de dos años, el N-JOY Starshow 2022 finalmente se llevará a cabo nuevamente el 28 de mayo, con Marteria y Zoe Wees, entre otros. Lamentablemente, AnnenMayKantereit tuvo que cancelar su actuación por motivos de salud.

más 2 minutos Casi 55 000 fanáticos de la música celebran a las estrellas más importantes de la escena dance con un telón de fondo impresionante: ¡así fue Airbeat One 2019!

2 minutos Además de cabezas de cartel como Seeed, Martin Garrix y Deichkind, en Scheeßel 2022 se exhibirán otros grandes espectáculos, incluidos The Killers, Kings Of Leon, Dermot Kennedy, Tones And I y Rise Against.

más NDR.de, junto con ARTE, ha retransmitido varios conciertos en streaming de vídeo. Muchos de los programas estaban disponibles como clips de video a pedido. más