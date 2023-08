Al menos 36 muertos tras incendio infernal en Hawái: videos muestran escenas horribles

Página principal mundo

Alina Schroeder

Las islas hawaianas son azotadas con frecuencia por huracanes, marejadas ciclónicas y erupciones volcánicas. Los incendios forestales han matado al menos a 36 personas.

Actualización del 10 de agosto a las 15:45: Miles de personas en la isla hawaiana de Maui siguen sin electricidad. El jueves por la noche (03:00 hora local / 15:00 CEST), unos 11.000 hogares se vieron afectados por el corte de luz, según datos de la web. PowerOutage.us El aparece. La Compañía de Energía Eléctrica de Hawái pidió a los residentes que fueran pacientes. El personal trabajó para reparar varios postes de electricidad caídos. Miles de personas huyen. Muchos de ellos se reúnen en los aeropuertos, esperando sus vuelos.

La gente espera sus vuelos en el aeropuerto de Kahului en Maui. © Rick Bommer/Dr.

Actualización del 10 de agosto a las 11:41 a. m.: Varios cientos de familias perdieron sus hogares en los incendios y las que sufrieron quemaduras e inhalación de humo fueron trasladadas a hospitales. Se ha declarado el estado de emergencia en Maui y Hawái. La radio informó el miércoles por la noche (hora local) que el incendio de Lahaina seguía activo y fuera de control. También hay otros dos grandes incendios en la isla que no están bajo control. Los incendios también asolaron la isla vecina de Hawái, al este, la isla más grande del estado del mismo nombre.

El Distrito de Maui escribió en otro comunicado el miércoles que gran parte de la histórica ciudad de Lahaina fue destruida y el puerto y el área circundante también dañados. Más de 271 edificios se incendiaron. La radio estadounidense ya no cita a “Lahaina”, se ha ido CNN residente. Richard Olsten, operador de Air Maui Helicopter Tours, le dijo a la emisora A B C: “En los 52 años que he volado en Maui, nunca había visto algo así. Fue desgarrador, parecía que lo habían bombardeado”.

Vista desde helicóptero: Lahaina en Maui en ruinas. © Captura de pantalla / Twitter / ABCNewsLive / Richard Olsten

36 muertos tras incendios forestales en Hawái – Videos muestran escenas horribles

Actualización del 10 de agosto a las 10:20 a. m.: El número de muertos por los incendios de Hawái ha aumentado a al menos 36. Informes del canal de noticias Hawai ahora Apelaciones al alcalde de Maui. Se dijo que todas las víctimas se encontraban en la ciudad de Lahaina, cuyo acceso permanece cerrado. Además de decenas de heridos, muchos de ellos graves. La radio informó que algunos incendios aún están fuera de control, con al menos tres de ellos en la isla de Maui.

Se dice que los incendios forestales podrían convertirse en uno de los desastres más mortíferos en la historia del archipiélago. Miles de personas huyen. Imágenes y videos muestran la extensión de los incendios.

Incendios en Hawái: escenas del fin del mundo en un paraíso vacacional

Primer informe del 10 de agosto a las 6:40 am: HONOLULU – Un humo espeso se cierne sobre el paraíso vacacional del Pacífico, una franja de la costa de Maui está en llamas y partes del verde normalmente exuberante de la isla están carbonizadas. Estas son fotos raras e impactantes de Hawái de devastadores incendios forestales e incendios forestales. Grabaciones que recuerdan a los incendios de las islas de Rodas y Corfú. Al menos seis personas murieron. El alguacil del condado de Maui, Richard Bissen, dijo que el número de muertos podría aumentar.

Al menos 20 personas sufrieron quemaduras. Muchos edificios fueron quemados hasta los cimientos. Aún no se ha pronosticado el alcance total de los daños. El gobernador de Hawái, Josh Green, habló de un “terrible desastre”. Se desaconseja viajar a Maui. “Este no es un lugar seguro”, advirtió la vicegobernadora Sylvia Locke. Querían ahuyentar a los turistas declarando una emergencia. Los testigos describieron escenas horribles en la ciudad costera más afectada de Lahaina, que suele ser un destino turístico escénico en el oeste de Maui.

La gente saltó al mar para escapar de las llamas que se extendían rápidamente. La Guardia Costera luego se hizo vocal CNN Los informes indican que más de una docena fueron rescatados del agua. El piloto de helicóptero Richard Olsten sobrevoló el sitio el miércoles (9 de agosto). La mayor parte del núcleo histórico fue quemado. Lo describió como una zona de guerra, como si el área estuviera siendo bombardeada. CNN sus impresiones

Hawái: huracán parcialmente responsable de los incendios

Los fuertes vientos inicialmente no permitieron que el fuego se extinguiera desde el aire el martes. El miércoles, los incendios aún ardían en tres lugares de la isla de Maui. Los incendios también asolaron la isla vecina de Hawái, al este, la isla más grande del estado del mismo nombre. El huracán Dora, que pasa por el sur de las islas del estado de EE. UU., es parcialmente responsable de la rápida propagación de los incendios, según las autoridades.

“El hecho de que tengamos incendios forestales en múltiples áreas atribuibles indirectamente a un huracán no tiene precedentes. Es algo que la gente de Hawái y el estado nunca han experimentado antes”, dijo Sylvia Locke. Las autoridades emitieron una advertencia de “bandera roja” para Hawái. cadena de islas debido al alto riesgo Los incendios se ven favorecidos por la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos. Tales condiciones también se conocen en los estados del oeste de EE. UU., como California u Oregón, donde ocurren con frecuencia devastadores incendios forestales.

La gente ve el humo y las llamas de un incendio forestal. © Alan Dickar / dpa

Incendios en Hawái: el presidente de Estados Unidos, Biden, promete ayuda a Hawái

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido ayuda estatal al estado de Hawái. La Guardia Nacional y la Armada respaldan a los equipos de respuesta. El Departamento de Transporte ayudará a los vacacionistas a viajar fuera de Maui, según un comunicado.

Hawaii News Now informó que debían ser llevados a la isla de Oahu, al oeste de Maui. Allí, el centro de convenciones se convertirá en un refugio de emergencia. Varias aerolíneas cancelaron vuelos a Maui con poca antelación el miércoles. Sin embargo, todavía hay vuelos desde Maui para que los vacacionistas puedan hacer viajes de regreso, se informó. CNN. (dpa)