Al-Sharq Al-Awsat: Biden espera un inminente ataque iraní a Israel

El presidente estadounidense, Joe Biden, espera que Irán intente atacar a Israel pronto. Biden dijo a los periodistas que no quiere revelar información sensible, pero “asume que sucederá más temprano que tarde”. Según su carta a Irán Se le preguntó y el presidente respondió: “Eso no sucede”. Estados Unidos “apoyará a Israel y ayudaremos a defenderlo, e Irán no tendrá éxito”.

Los dirigentes iraníes han amenazado con atacar a Israel en los últimos días. Esto fue precedido por un ataque aéreo que destruyó el edificio del consulado iraní en la capital siria, Damasco. Murieron 16 personas, entre ellas dos generales y otros cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. El ataque se atribuye a Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide a los alemanes que abandonen Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores advierte contra los viajes a Irán y las autoridades afirman que a los ciudadanos alemanes se les pedirá que abandonen Irán. Por lo tanto, las tensiones actuales en la región, especialmente entre Israel e Irán, plantean el riesgo de una escalada repentina. La situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente y sin previo aviso. No se puede descartar que las rutas de transporte aéreo, terrestre y marítimo también se vean afectadas por la escalada, con las correspondientes perturbaciones en las entradas y salidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria también pidió a sus ciudadanos que abandonen Irán. La autoridad dijo que existe un peligro creciente, especialmente en los próximos días, debido a la tensa situación actual en la región.