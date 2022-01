Cambio en Aldi, Lidl, Rewe y Edeka : Pfandsystem donde 1 de enero de 2022 genero

Mucho ha cambiado en el supermercado desde principios de 2022: entre otras cosas, Pfandsystem auditoría. Hasta ahora, el contenido ha sido crucial. ahora El empaque debe especificar si el depósito es debido. Este es otro cambio Prohibir las bolsas de plástico ligeras.

Cambios en supermercados y rebajas de descuento: se prohíben las bolsas finas de plástico

el Residuos plásticos de compras Debe ser reducido. Así ha sido desde el 1 de enero de 2022 Prohibir las bolsas de plástico ligeras. Las tiendas ya no pueden distribuir bolsas de plástico livianas a sus clientes.

La infracción de la prohibición como infracción administrativa será sancionada con multas. Las bolsas de la compra con un grosor de pared se consideran “bolsas de plástico finas”. 15 a 50 micras. incluso de eso ley planificada Estarán, Protesta contra la WWFQue esta es solo una política simbólica del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por Svenja Schulz (SPD): las bolsas de plástico representan solo el uno por ciento de todos los desechos plásticos en Alemania.

Además: Las bolsas de plástico en la sección de frutas y verduras están exentas de la regulación. German Environmental Aid explica que estos asesinos flacos también deben ser erradicados. Cada año se utilizan alrededor de 3.200 millones de piezas en Alemania. Sin embargo, aquí hay un remedio: trae lo que quieras. redes reutilizables* La moda cada vez es más.

El nuevo sistema de depósito a partir de 2022: así funciona el depósito obligatorio

Hay uno en Alemania desde 2003 Depósito obligatorio de envases desechables Ciertas bebidas. Esto incluye agua, refrescos carbonatados y no carbonatados, cerveza y mezclas de cerveza. Desde 2006 todos los minoristas también están disponibles Devolución de botellas de PET de otros minoristas comprometido. 15 años después de la introducción del sistema de archivo de plástico, hay un cambio fundamental. Hasta el momento no se ha cobrado una fianza por cada bebida: dependiendo del tipo de envase, la cantidad a devolver es de ocho a 25 céntimos. D. ¿Cómo son las botellas, latas y envases que están sujetos a depósito y los que no están sujetos a depósito?

Lo que muchos no saben: Hasta la fecha, el contenido del paquete determina si el producto está sujeto a depósito o no. Este sistema debe ahora ser cambiado radicalmente. El gobierno federal quiere extender el depósito obligatorio a las botellas plásticas de bebidas Y así Materiales de embalaje decisivos Asegurar que los consumidores * beban Debes pagar un deposito. Hasta ahora, el agua, los refrescos carbonatados y no carbonatados, la cerveza y las bebidas mezcladas con cerveza estaban sujetas al depósito obligatorio.

Desde el 1 de enero de 2022 leche y mucha fruta Y jamessoft adicional. También productos especiales como AbfellwynY jugo de manzana o Bebidas energizantes Ya no está libre de depósitos como solía ser. Supermercados como Aldi, Lidl, Rewe and Co. se ven afectados. con la nueva regulación, así como mayoristas como Coca-Cola. El depósito es de 25 centavos. Como resultado, en tales casos, los clientes deberían elegir botellas reutilizables de una manera más específica.

Se acercan las devoluciones del depósito de productos lácteos: ¿Tendremos que enjuagar más pronto?

Devolver el depósito de productos lácteos resultó ser más difícil de lo que inicialmente se pensaba. Porque productos como “Mller-Milch” también aportan Riesgos de higiene Con lo mismo: se pueden desarrollar gérmenes, moho y malos olores en la máquina de sedimentación una vez que los productos se dejan abiertos y sin refrigerar en el contenedor de sedimentos durante un período prolongado.



Tal vez se podría pedir a los clientes que enjuaguen el envase de la bebida con agua del grifo antes de devolverlo.

La reforma del depósito para productos lácteos ha recibido todo tipo de críticas en la industria: “Las botellas plásticas de leche deben estar en la bolsa amarilla y no en las máquinas de devolución”, confirma en una entrevista Eckhard Hauser, director general de la Asociación de la Industria Láctea. con el periódico de comida.

Evitar el desperdicio en Alemania: el gobierno federal planea más pasos para 2030

El objetivo del gobierno federal es promover aún más la prevención de desechos para 2030. Para este fin, se requieren medidas adicionales paso a paso.

Desde 2023 Los catering, los servicios de entrega y los restaurantes deben comprometerse a ofrecer envases reutilizables como alternativa a los envases desechables para llevar y pedir alimentos y bebidas. Este cambio es efectivo en toda la Unión Europea.

Las botellas de plástico de un solo uso para bebidas deben contener al menos un 25 % de plástico reciclado. a partir de 2030 Esta participación se incrementará a por lo menos el 30 por ciento para todas las botellas de bebidas de plástico de un solo uso.