El presidente ruso Vladimir Putin. Gavriel Grigorov/Pool/AFP/Getty Images

Por temor a sanciones secundarias de los EE.UU., es decir, sanciones dirigidas también a instituciones financieras extranjeras, casi todos los bancos chinos rechazan las transferencias desde Rusia. Desde que invadió Ucrania, Rusia ha utilizado pequeños bancos y monedas distintas del dólar estadounidense para eludir las sanciones. Pero las puertas a opciones de transporte alternativas se cerraron rápidamente. Rusia ahora depende de las criptomonedas y el trueque.

El impacto de las sanciones occidentales parece estar empeorando para Rusia. Mientras tanto, el 98% de los bancos chinos -incluso los pequeños bancos regionales- se niegan a aceptar transferencias chinas directas desde Rusia, dijo Alexei Razumovsky, director comercial de la empresa de pagos Impaya Rus, al medio de comunicación del Kremlin. Izvestia.

Estos problemas parecen haber empeorado en las últimas tres semanas, y las empresas financieras chinas más pequeñas continuaron procesando pagos rusos en mayo y junio, según Izvestia.

El periódico ruso Kommersant informó en julio pasado que se había revelado previamente que alrededor del 80 por ciento de las transferencias bancarias realizadas en yuanes chinos fueron devueltas sin explicación después de haber sido bloqueadas durante semanas mientras los bancos decidían si podían llevar a cabo las transacciones. Razumovsky dijo que los problemas de pago con los bancos chinos podrían contribuir a las dificultades de la cadena de suministro y a la inflación en Rusia (Izvestia).

Las puertas entre los bancos rusos y chinos se cierran

Desde que invadieron Ucrania, Rusia y sus socios comerciales han eludido las sanciones utilizando pequeños bancos y otras opciones de pago o monedas distintas al dólar estadounidense. Hicieron esto para eludir la prohibición occidental del ampliamente utilizado sistema de mensajería Swift.

Sin embargo, estas soluciones ya no son posibles desde diciembre debido a que Estados Unidos Sanciones secundarias Me impuse. Estas medidas apuntan a las instituciones financieras extranjeras que apoyan a Rusia. Algunas instituciones financieras en China han comenzado a rechazar pagos en rublos, dijo a Izvestia Alexei Poroshin, director general de la empresa de inversiones y consultoría First Group.

Poroshin dijo que los bancos chinos no están interesados ​​en hacer negocios con empresas rusas a través de instituciones financieras en Hong Kong, una región administrativa especial de China. Ekaterina Kisevich, directora ejecutiva de Atvera, una firma rusa de consultoría de comercio exterior, dijo a Izvestia que las empresas rusas todavía envían yuanes a China a través de sucursales bancarias de Rusia continental, por una tarifa adicional del 5%. Muchas empresas chinas siguen rechazando los pagos de las sucursales de los bancos rusos en el continente, dijo al periódico Razumovsky de Impaya Rus.

Rusia se apresura a crear mecanismos de pago alternativos

Las empresas rusas todavía tienen alternativas, como realizar transacciones a través de terceros países llamados “amigos”. Rusia también se apresura a crearlo. Sistemas de pago alternativos Como las criptomonedas para facilitar el comercio. Informó que Rusia y China planean revivir la antigua práctica del trueque para eludir las sanciones occidentales. Reuters El jueves pasado.

Leer también Un soldado ucraniano dice que Rusia ha dejado atrás “en su mayoría niños” y reclutas sin experiencia para defender sus fronteras.

Joseph Webster, miembro del grupo de expertos, escribió que los problemas de Rusia para pagar a los proveedores chinos socavarían un pilar clave de su guerra contra Ucrania. Consejo Atlánticoen un informe de junio. “Si bien las exportaciones de Rusia ayudan a financiar su esfuerzo bélico, sus importaciones de productos manufacturados son mucho más importantes para sostener las dimensiones económicas, políticas y militares de su esfuerzo bélico, al menos en el corto plazo”, escribió.

“Las importaciones rusas previenen la escasez y mantienen el apoyo político a la guerra al estabilizar los niveles de vida y, en algunos casos, facilitar las capacidades militares”, escribió Webster.