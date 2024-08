Financiación de la construcción: los pagos son más bajos que hace 13 años

La tasa de reembolso de la financiación de la construcción ha disminuido desde principios de año. Foto Alianza/Sven Simon | Frank Horman

El pago inicial por financiación de la construcción ha caído a su valor más bajo en 13 años, según un análisis del Dr. pequeño. La tasa de pago es del 1,71 por ciento y la última vez que alcanzó este mínimo fue en julio de 2011. Al mismo tiempo, la proporción de los préstamos del KfW en el volumen total de financiación de la construcción disminuyó un 8,38 por ciento en comparación con el mes anterior.

La mayoría de las personas que construyen o compran una propiedad piden prestado dinero a un banco. Los tipos de interés sobre la financiación de la construcción han aumentado significativamente en los últimos años. Pero ahora hay un nuevo valor que está causando sorpresa en la industria.

Desde principios de año, el pago inicial con el que los compradores conceden sus préstamos ha ido disminuyendo constantemente. En julio se alcanzó el valor más bajo en exactamente 13 años.

Así lo demuestra el análisis de datos actual realizado por doctor. pequeño. La sociedad de ventas financieras, que se especializa principalmente en la financiación de la construcción, analizó la evolución mensual de los parámetros crediticios más importantes. Por lo tanto, la tasa de reembolso para la financiación de la construcción es del 1,71 por ciento. La última vez que el valor alcanzó este mínimo fue en julio de 2011.

Leer también Esta es la cantidad media de dinero que piden los compradores de inmuebles para financiar la construcción, según un análisis de junio

Se supone que estas consecuencias tendrán menos impacto.

Michael Newman, director ejecutivo de Dr. Klein, en un comunicado de prensa. Sin embargo, esta carga financiera aparentemente menor significa que el plazo del préstamo se vuelve más largo y el monto total de intereses a pagar es mayor.

Paralelamente a la tasa de reembolso, también disminuyó la proporción de los préstamos del KfW en el volumen total de financiación de la construcción. En comparación con el mes anterior, la participación disminuyó un 8,38. La financiación del KfW puede hacer que comprar o construir una casa sea más asequible, ya que estos préstamos suelen concederse a un mejor tipo de interés.

Dependiendo del programa de financiación, también existen determinadas subvenciones de reembolso que no es necesario reembolsar. Esto resulta especialmente atractivo a la hora de renovar casas antiguas.

Leer también Somos profesores y renovamos una casa de 1897 por 350.000 libras esterlinas; así financiamos la renovación, que valió la pena.

Además: “Algunas entidades de crédito consideran el préstamo del KfW como un capital y, a cambio, ofrecen condiciones más atractivas en forma de tipos de interés más bajos”, afirma Michael Newman. Pero en julio del año pasado, estos beneficios se aprovecharon aún más. La proporción de préstamos promocionales como complemento a la financiación inmobiliaria alcanzó entonces el 9,05 por ciento. A

Un aumento del 0,67 por ciento respecto a julio de este año.

Algunas entidades de crédito consideran el préstamo del KfW como un capital y, a cambio, ofrecen condiciones más atractivas en forma de tipos de interés más bajos.



El tipo de interés de referencia muestra una tendencia creciente en la primera mitad del año y asciende a 1.468 euros en julio, la misma cantidad que en junio. La determinación del tipo de referencia se basa en un cálculo de muestra que incluye varios datos clave: un importe de préstamo de 300.000 euros, un reembolso del 2%, un tipo de interés fijo durante diez años y una relación préstamo-valor del 80%. . Este cálculo le permite comparar la carga mensual de un préstamo de construcción durante un largo período de tiempo. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año pasado, los compradores están invirtiendo 52 euros menos al mes en la adquisición de su vivienda. En julio de 2023, el precio récord fue de 1.520 euros.

La línea de tendencia del importe medio de los préstamos también apunta al alza: con 306.000 euros en julio, se mantiene en el nivel más alto desde febrero de 2022 (307.000 euros), que ya se alcanzó en junio. Una mirada al año anterior muestra un panorama diferente. En julio, los potenciales compradores pidieron prestados 287.000 euros a una entidad de crédito para acceder a sus cuatro paredes, lo que supone un 6% menos.

Los prestatarios eligen tipos de interés fijos más cortos que nunca

La relación préstamo-valor, es decir, el producto de dividir el monto del préstamo por el valor del préstamo, ha sido consistentemente superior al 86 por ciento desde principios de este año. En julio, aumentó 0,52 puntos porcentuales hasta el 86,84 por ciento.

Este número se refiere a la parte del valor del préstamo inmobiliario financiada con deuda. Esto significa que cuanto mayor sea la relación préstamo-valor, menor será la contribución del capital. “Por tanto, el banco prestamista asume más riesgos al asegurarse con un tipo de interés más alto”, explica Michael Newman. En julio del año pasado, la relación préstamo-valor era del 83,76%. En ese momento, la proporción financiada con deuda estaba aproximadamente tres puntos porcentuales por debajo del valor actual.

Leer también Este ejemplo matemático muestra lo que significa el aumento de las tasas de interés para los propietarios

En julio, los prestatarios eligen una tasa de interés fija promedio de aproximadamente once años, una duración similar a la de junio. La diferencia es de sólo once días menos en julio. La diferencia respecto al mismo mes del año pasado es aún más grave. En ese momento, a los compradores de propiedades se les aplicaría la tasa de interés cuando obtuvieron su financiamiento de construcción durante aproximadamente doce años. Esto significa que podrá confiar en la planificación de la seguridad durante un año más.

Descargo de responsabilidad: las acciones, los bienes raíces y otras inversiones generalmente implican riesgos. No se puede excluir la pérdida total del capital invertido. Los artículos, declaraciones y previsiones publicadas no constituyen una invitación a comprar o vender valores o derechos. No reemplaza el asesoramiento profesional.