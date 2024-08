Tasas de interés diarias garantizadas al 3,8 por ciento durante un año: ¿Deberías comprar ahora?

Hogar un trabajo

Tasa de interés diaria del 3,8% garantizada durante un año. ¿Debería aprovecharla? Los expertos de Finanztip han analizado ofertas diarias de dinero con garantía de interés a largo plazo. © Imago/Müller Stauffenberg

Aunque la tendencia de los tipos de interés es ligeramente más baja, siempre hay excelentes promociones: por ejemplo, actualmente hay muchas ofertas de dinero diarias elevadas con una garantía de interés inusualmente larga. ¿Hay alguna trampa?

Al menos desde entonces El Banco Central Europeo recortó los tipos de interés oficiales en junio Las ofertas diarias de dinero y los depósitos a plazo han empeorado un poco. El nivel de tipos de interés sigue siendo decente. Además, siempre hay buenas promociones: en Finanztip Money Guide nos hemos topado con un informe de Computer Bild según el cual varios proveedores alemanes garantizan los tipos de interés más altos para los fondos diarios durante todo un año. Este término es inusual. La mayoría de las veces, estas promociones sólo son válidas durante tres a seis meses. Así que echemos un vistazo más de cerca:

1. 3,75 por ciento anual en Wüstenrot

No sólo los bancos atraen nuevos clientes con elevados tipos de interés, sino también las compañías de seguros o las sociedades de construcción: Wüstenrot, por ejemplo, ofrece actualmente una garantía del 3,75 por ciento anual durante 12 meses por un importe de hasta 50.000 euros. Puede encontrar la oferta en nuestra calculadora de dinero diaria gratuita en Finanztip.de – Por lo tanto, cumple con nuestros criterios y no tiene puntos problemáticos como un Una cuenta corriente de pago que también tendrás que contratar. Una recomendación clara. Pero tendrás que ser rápido: la oferta sólo es válida hasta el miércoles (14 de agosto).

Pero recuerde: después de 12 meses, como ocurre con casi todas las tasas de interés promocionales, se aplica una tasa de interés mucho más baja; actualmente será solo del 1,25 por ciento, y si en algún momento le ofrecen otro producto (aquí, por ejemplo, un contrato de ahorro para la construcción ): Siempre verifique si vale la pena para usted.

2. 3,75 por ciento anual en Trade Republic

también República de Comercio Aparece en el artículo ofreciendo un 3,75 por ciento anual en su cuenta de compensación. Sin embargo, esto solo está disponible si ha activado el interés en la aplicación y, como cliente existente, ha cambiado de su cuenta de compensación que devenga intereses existente. Aprobación de la nueva cuenta corrienteque actualmente ofrece el nuevo corredor. Importante: el tipo de interés no está garantizado durante un año, es válido indefinidamente. Trade Republic se compromete a transmitirle el tipo de interés clave del Banco Central Europeo. Sin embargo, esto no es una garantía real, por lo que, en teoría, el tipo de interés podría cambiar en cualquier momento.

Lo más importante: Trade Republic no almacena sus fondos ella misma, sino en bancos asociados. Podrían ser el Deutsche Bank y el JP Morgan, pero también el HSBC, que cuenta con un seguro de depósitos francés. En nuestra opinión, sus fondos no estarán allí protegidos de forma óptima. Trade Republic también coloca su dinero en cantidades mayores en un fondo del mercado monetario. Esto tampoco cumple con nuestros criterios de estabilidad. Es por eso que en Trade Republic solo recomendamos el almacén y desaconsejamos mantener ciegamente grandes cantidades en la cuenta vinculada.

3. 3,8 por ciento anual en Targobank

Incluso existe una garantía del 3,8 por ciento anual durante un año completo con una campaña de Targobank. Recomendamos un 3,1 por ciento anual durante seis meses. Si quieres un tipo de interés más alto con el doble de plazo, hay un problema: primero tienes que abrir un depósito en Targobank y una cuenta. Transporte de almacén Con al menos 7.000 euros en Targobank (depósito clásico o adicional), obtendrá un 3,8 por ciento anual sobre los fondos diarios de 50.000 euros.

Esto implica más esfuerzo que solo dinero diario. Sólo por este motivo no recomendamos este tipo de productos combinados en la comparación diaria de fondos de Finanztip. Además, el almacén de Targobank no es uno de nuestros almacenes. Recomendaciones del repositorio. Pero tampoco desaconsejamos este procedimiento. No hay costes continuos en el almacén clásico de Targobank. Por lo tanto, puede transferir billetes por valor de 7.000 € allí y dejarlos tirados para luego cobrar los intereses ofrecidos sobre el dinero a un día. No hay costos involucrados. Pero piensa si vale la pena el esfuerzo para ti.

¿Qué pasa con los depósitos a plazo fijo?

Para que pueda obtener tasas de interés más altas con fondos a un día en comparación con los nuestros. Recomendaciones para depósitos a plazo fijo de la misma duración. Además, obtienes una tasa de interés alta a un día durante un período de tiempo más largo, algo que probablemente ya no exista. El Banco Central Europeo se dispone a recortar aún más los tipos de interés clave en los próximos meses.

Si desea fijar las tasas de interés actuales por más de 12 meses, un depósito a plazo vuelve a ser una buena idea:

a 24 meses Hay un 3,45 por ciento anual en LeasePlan Bank y un 3,43 por ciento anual en Klarna Fixed Deposit+ (aplicación).

Hay un 3,45 por ciento anual en LeasePlan Bank y un 3,43 por ciento anual en Klarna Fixed Deposit+ (aplicación). a 36 meses Hay un 3,5 por ciento anual en LeasePlan Bank y un 3,39 por ciento anual en Klarna Fixed Deposit+ (aplicación).

¿Quiere evitar el estrés de cambiar por completo sus fondos diarios y seguir ganando altos intereses? Entonces echa un vistazo a nuestro país. Guía gratuita de ETF del mercado monetario.