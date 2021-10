Alec Baldwin: Rodada en el set de la película Rust.

Ángeles La directora de fotografía Helena Hutchins murió hace una semana en el set de la película del oeste “Rust”. La policía ahora da la razón: el rifle de Alec Baldwin contenía munición real. El subdirector admite sus errores.

Por primera vez desde el trágico incidente en Bonanza Creek Ranch, en el que la fotógrafa Helena Hutchins, de 42 años, murió y el director Joel Sousa, de 48, resultó herido, la policía y los fiscales respondieron a las preguntas de los periodistas el miércoles. No escatimaron en detalles impactantes.

Ella disparó el obús, que inicialmente golpeó e hirió de muerte a la cámara, y luego capturó al director parado detrás de ella. Al-Sharif dijo que los médicos le quitaron la bala del hombro. El verdadero revólver en manos del actor y productor principal Alec Baldwin (63) Mendoza fue descrito como un revólver Colt 45. En la colección, los investigadores encontraron tres pistolas y unas 500 cargas de munición, incluidos cartuchos gastados y los llamados cartuchos falsos. que no contenía pólvora. Mendoza dijo que también puede haber munición “real” entre ellos. Son necesarias más pruebas de laboratorio para aclarar esto finalmente.

Pero, ¿cómo surgieron vulnerabilidades de seguridad tan masivas? Los expertos en cine de Hollywood afirman que la munición real no tiene cabida en los sets de filmación. Mendoza se expresó con cautela el miércoles cuando calificó el uso de las armas contra el grupo occidental como “un poco relajado”.

En consecuencia, el subdirector admitió que no siguió estrictamente las precauciones de seguridad. Solo revisó el arma de manera incompleta y no revisó todos los cartuchos. Y no podía recordar si el comandante de armas responsable había girado completamente el cañón del arma.