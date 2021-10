Insider: ¿Zayn Malik golpeó a su suegra Yolanda?

¡Se dice que las malas noticias sucedieron en Hadid! Conseguido en septiembre de 2020 Gigi Hadid (26) Su primer hijo con un cantante Zayn Malik (28). Incluso antes de su embarazo, confirmó que la modelo es un padre de familia divorciado. Hay un regular lindas fotos familiares de la edad, Su madre Yolanda, su hermana Bella (25) y su hermano Anwar (22). Pero ahora apareció un reproche que pudo sacudir la felicidad de la familia: hermosa Podría Yolanda presuntamente violento!

Como conocedores del entorno familiar TMZ Mencioné, tengo hermosa Agredió físicamente a su suegra en su rancho de Pensilvania la semana pasada. No conoces el motivo del ataque. “Yolanda lo confirma hermosa Es un acierto ‘Y la fuente citó el modelo anterior diciendo. Yolanda Actualmente está considerando presentar una denuncia contra su nuera. Parece que ya hay una disputa dentro de la familia Hadid, porque también hermosa Publicado un comunicado ahora.

empleo Gorjeo Libros anteriores una sola direcciónRecuerda que un familiar de su novia la edad Entré a su casa cuando la edad No estaba en casa. hermosa Luego se metió en una enemistad con la persona mencionada, cuyo nombre no fue revelado y aparentemente no quiso hacer pública esta disputa. “Quiero crear un lugar seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no estén expuestos para que todos puedan romperlos”.Destacó el músico. Sin embargo, no comentó las acusaciones de que debió haber sido violento con su suegra.

Anuncios

Gigi Hadid con su madre Yolanda

Anuncios

Zayn Malik en la Gala Pre-Grammy en Beverly Hills en febrero de 2017

Anuncios

Instagram / yolda.hadid Zayn Malik y Gigi Hadid



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]