Aleix Espargaró capturó la primera victoria de Aprilia

(Motorsport-Total.com) – Aleix Espargaró gana el Gran Premio de Argentina 2022. El español ganó el Dermos de Río Hondo en una reñida batalla contra su compatriota Jorge Martín (Bramac-Ducati). Alex Rins (Suzuki) terminó tercero (al final de la carrera) en el podio.

© Imágenes de automovilismo Aleix Espargaró consiguió la primera victoria de Aprilia en la categoría Premier Acercarse

Con este éxito, Aleix Espargaró hizo historia en MotoGP. En su carrera número 200 en la Clase Premier, esta no solo fue su primera victoria en un Gran Premio, sino también la primera victoria de Aprilia en la Clase Premier. En clases pequeñas, la marca italiana tiene 294 aciertos.

“¡Estoy tan contento de que el camino haya sido tan largo! Esta carrera fue excelente porque fue mi Gran Premio número 200 en primera clase”, dice el español durante su mayor victoria.

“Todo terminó. Me sentía fuerte, tenía velocidad. Pero la presión era inmensa. Todos decían que podías irte a casa fácilmente. No es tan fácil porque nunca hice esto”.

“Y competir no es realmente fácil. No tengo el agarre que quería desde hace mucho tiempo. Tal vez sea la temperatura de la pista o lo que sea. De todos modos, no pude pilotar como quería, lo intenté un poco”.

“He estado muy fuerte en las últimas rondas. Gracias a todos los que estuvieron en Aprilia por la enfermedad. Creo que nos lo merecemos. Y en el Campeonato del Mundo estamos ahora (en la clasificación del Campeonato del Mundo). Fue solo un sueño.!”

Martin ganó el tiro al blanco en 25 rondas de carreras. Detrás de ellos están Aleix Espargaró, Luca Marini (VR46-Ducati), Pol Espargaró (Honda) y Rins. Fabio Guardarro (Yamaha) no ha tenido una buena salida finalizando noveno en la vuelta.

Después de tres rondas, Martin y Alex Espercaro fueron segundos detrás del equipo de Paul Esperco, Marini, Suzuki dobles y Maverick Vinals (Aprilia). En este punto, Quarterro retrocedió al 13.

Pelea entre Jorge Martin y Alex Espercaro

En las primeras etapas, Martin y Alex Espercaro dieron vueltas muy rápidas. Su ventaja sobre Rinse y Paul Espercaro, que se había separado del equipo perseguidor, aumentó rápidamente a más de dos segundos.

En la décima vuelta, Alex Espercaro cometió un pequeño error que de repente puso a Martin un segundo por delante. Sin embargo, el piloto de Aprilia se enfrentó de inmediato a una vuelta de carrera rápida, que inmediatamente le tomó a Martin 0,4 segundos. Rápidamente reconectado.

A 11 vueltas del final de la carrera, Paul Espercaro se estrelló en la curva 2 cuando estaba en cuarto lugar. Como resultado, no hubo presión desde atrás para Rinse, que fue tercero. Fue cuarto detrás de su compañero de equipo Suzuki Mir Vinals. Ya no pueden atrapar a los mejores dúos (¡mira todas las acciones en el teletipo!).

Aleix Espargaró aumenta la presión

En la salida del último tercio de carrera, Alex Espercaro aumentaba la presión sobre Martín. Cuando tenía que dar ocho vueltas, golpeó directamente en la espalda larga, pero Aprilia Ryder frenó incorrectamente y Martin volvió a estar al frente.

Dos rondas más tarde, Aleix Espargaró lo intentó en el mismo lugar, pero nuevamente falló el punto de quiebre y mantuvo la ventaja de Martín. El siguiente intento después de una ronda funcionó esta vez. Ese es el resultado.

Martín trató de mantener la presión, pero Alex Esperco hizo un tiro limpio y no permitió los ataques. Después de 25 rondas, Martin admitió la derrota en 0,8 segundos. Después de retirarse en las dos primeras carreras, Martin volvió al escenario en segundo lugar.

“Excepto por algunos problemas menores, fui muy consistente durante toda la carrera”, dijo Martin. “Fui muy rápido también. El comienzo finalmente fue bueno. Trabajamos duro para eso. Por supuesto, felicitaciones por la ‘primera victoria de Alex'”.

“Hice lo que pude. Estaba un poco mejor en el último campo, así que pensé que finalmente podría adelantarlo nuevamente. Pero para ser honesto, estaba dentro del alcance. Me alegro de haber terminado”.

Rinse trató de atrapar a la pareja líder hasta el final, pero fue en vano. “Estoy feliz, pero no al 100 por ciento”, dijo Rinse. “Realmente teníamos velocidad, pero como estoy comenzando desde el séptimo en la parrilla, tenía algunos pilotos delante de mí. Eran un poco lentos. Al menos lo conseguí en el escenario”.

Stephen Bradley no tiene puntos de campeonato

El cuarto lugar fue para Mir por un buen resultado del equipo Suzuki. El piloto de Ducati Factory, Francesco Bagnoya, fue quinto, con Brad Binder (KDM) y Vinyl a la cabeza. El campeón del mundo Quartarro es el mejor piloto de Yamaha en octava posición.

Detrás de ellos, Marco Pescecci (VR46-Ducati) y Enia Bastianini (Gresini-Ducati) ocuparon el top 10. Otros puestos en los puntos los ocuparon Marini, Takaki Nakagami (LCR-Honda), Miguel Oliveira (KTM), Jack Miller (Ducati) y Alex Márquez (LCR-Honda).

Stephen Bradl (Honda) encontró la bandera marcada en el puesto 19 y no acumuló ningún punto de campeonato. En los próximos días, Mark Márquez tendrá que decidir si conducir en Estados Unidos o poner un pie en Bradley.

Yamaha también tuvo problemas técnicos. Andrea Tovicioso ha lanzado al final de la primera vuelta porque el sistema de disparo en la horquilla delantera no estaba suelto. Franco Morpitelli también entró en boxes después de algunas vueltas con un problema en la rueda trasera.

El próximo Gran Premio tendrá lugar el próximo fin de semana en el Circuito de América (EE.UU.) en Texas.