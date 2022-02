Alemanes confundidos dan una entrevista divertida

Fue una de las muchas medallistas de oro alemanas en la pista de hielo. Pero para Laura Nolte y Deborah Levi, la victoria en el bobsleigh de dos hombres fue asombrosa, como resultó en una entrevista muy entretenida inmediatamente después.

En su victoria en bobsleigh a dos piernas, Laura Nolte lo hizo varias veces Beto – HACE HISTORIA: No solo se convirtió en la medallista de oro más joven, también lideró un gol histórico uno a dos por delante de Mariama Gamanca.

Todavía no lo entiendo, la entrega de premios terminó, la medalla está colgada aquí, pero no la reviso”, dijo Deborah Levy de Winterberg, quien también es la mejor amiga de Nolte fuera del Canal de Hielo. Experiencia similar: “Absolutamente puedo hacer eso, no entiendo”.

Lo felices que estaban los atletas con su victoria se mostró en una entretenida entrevista justo después de la carrera. viendo el video aquí o superior en el texto.

