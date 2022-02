El delantero ucraniano celebra el gol con un mensaje

Jugó contra el Ajax en Primera División. Sin embargo, hay una crisis en la patria de Roman Yarmashuk. Entonces, el ucraniano recibió un mensaje especial después de su gol, que a la UEFA no le gusta.

Marcó el gol del empate para poner el marcador 2-2 en Liga de Campeones en contra Ajax Ámsterdam Noche de miercoles. Después de eso, el delantero del Benfica, Roman Yarmacuk, envió un mensaje especial a su tierra natal. Ucraniano encantado de mostrarlo camisa Quítate la ropa y debajo de él. Camiseta de manga corta Con el escudo de armas de Ucrania. Levanta la camiseta negra con el logo blanco hacia la cámara.

Más tarde escribió en Instagram: “Soy ucraniano y estoy orgulloso de ello. Como estoy a miles de kilómetros de mi país de origen, quiero apoyar a todos aquellos que se encuentran actualmente en un estado de tensión en su tierra natal. Ahora es el momento”. tiempo de unión. Este es nuestro país, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente y nuestras fronteras. Me gustaría agradecer a nuestros defensores por su valentía. Gloria a Ucrania”.

Roman Yarmashuk: Debajo de su camisa llevaba una camiseta con el escudo de armas de Ucrania. (Crédito: Imágenes de ZUMA Wire/imago)

Yarmashuk solo ha aparecido brevemente en televisión con su mensaje, ya que la directiva de la UEFA (UEFAApunte rápidamente la cámara a otra cosa. Varios fanáticos escribieron esto en la red social “Twitter” y publicaron imágenes de este gesto. Los jugadores tienen prohibido escribir mensajes políticos en el contexto del fútbol. Entonces Yarmashuk debería esperar una penalización.

También dijo en CNN Portugal: “Quería apoyar a mi país. Lo he pensado mucho y tengo miedo de la situación. El club me apoya, me hablaron y querían hacer todo lo posible. Para ayudarme .”

El presidente de Ucrania declaró el estado de guerra

La casa del atacante está actualmente bajo control. Rusia amenazado. presidente ruso Vladimir Putin Las zonas separatistas se independizaron el lunes Donetsk Lugansk en el este de Ucrania y ordenó el despliegue de soldados rusos. Según información occidental, hay unos 150.000 soldados de Rusia en la frontera con Ucrania Nos ahogamos juntos.