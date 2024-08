Alemania produce demasiada electricidad verde y los contribuyentes pagan la factura

Página principal un trabajo

de: Amy Walker

La expansión de las energías renovables es rápida. Pero la infraestructura no puede seguir el ritmo. El resultado es que Alemania produce cantidades inesperadamente enormes de electricidad, y esto tiene un coste.

BERLÍN – Eso es bueno: la expansión de las energías renovables ya está ocurriendo rápidamente. En el primer trimestre de 2024, la proporción de fuentes de energía renovables en el mix eléctrico de Alemania fue de alrededor del 60 por ciento, según datos de la Oficina Federal de Estadística. Las fuentes de energía tradicionales (especialmente carbón y gas natural) disminuyeron al 41 por ciento.

La electricidad procedente de la energía eólica y solar también causa problemas

Pero la expansión de la energía eólica y de los sistemas solares también está causando problemas en el mercado eléctrico. Porque los sistemas producen mucha electricidad cuando no es necesaria. Este es especialmente el caso de las instalaciones fotovoltaicas: es lógico que sólo puedan generar electricidad durante el día, pero en ese momento prácticamente no es necesaria. Como no hay suficiente capacidad de almacenamiento, los operadores de la red todavía tienen que inyectar la electricidad inútil y venderla en la bolsa, a un precio competitivo. Actualmente, esto está costando mucho dinero a los operadores y al Estado.

El problema se puede ilustrar claramente utilizando los siguientes gráficos. En primer lugar, utilizando datos de la Agencia Federal de Red, muestra cuánta electricidad se generó cada cuarto de hora en Alemania del 24 al 27 de julio:

No es sorprendente que una gran cantidad de electricidad se genere a partir de sistemas de energía solar durante el día, y la mayor parte de su electricidad se produzca durante el día en verano. También se puede generar mucha electricidad a partir del viento, aunque ésta está sujeta a fluctuaciones mucho mayores. Pero la situación se pone crítica por la noche, alrededor de las 19 o 20 horas, cuando el gas natural y el carbón vuelven a sustituir a las energías renovables. Esto es un problema, porque en ese momento se vuelve a consumir más electricidad, como muestra este gráfico:

Por eso es bueno que durante el día -especialmente en verano- casi todo el consumo eléctrico pueda cubrirse con energías renovables. La gran palanca ahora es proporcionar esta electricidad temprano en la mañana y en la tarde. Por no hablar de los meses de invierno… sol Golpea las superficies con menos frecuencia. Esto requiere capacidad de almacenamiento.

Alemania tiene muy poco stock de electricidad, lo que provoca precios de electricidad negativos

Por lo tanto, se anima a los consumidores a utilizar estas capacidades de almacenamiento si tienen su propia instalación fotovoltaica. Así pues: instalen electricidad en coches eléctricos o en baterías de almacenamiento y aportenla a la red sólo cuando esté llena. Pero actualmente las capacidades de almacenamiento están lejos de ser suficientes. Según la Asociación Federal de la Industria de la Energía Solar, Alemania tiene actualmente una capacidad de almacenamiento instalada de 12 gigavatios-hora. Necesitamos 100 GWh para 2030 y hasta 180 GWh para 2045. Además, el almacenamiento sigue siendo caro.

Por lo tanto, actualmente el excedente de electricidad debe conectarse a la red, lo que genera los llamados “precios negativos de la electricidad”. Por tanto, hay tanta electricidad en el mercado con tan poca demanda que se regala en la bolsa. Cualquiera que utilice una tarifa eléctrica dinámica puede beneficiarse de ella y reducir significativamente los costes de electricidad de su hogar.

Los contribuyentes tienen que pagar miles de millones por el exceso de energía solar

Lo que es bueno para los consumidores no necesariamente lo es para los operadores de redes y el Estado. En tiempos de precios negativos de la electricidad, el operador de la red no puede aislar del mercado los sistemas pequeños, como las centrales eléctricas de terraza y los sistemas solares privados con una potencia inferior a 400 kilovatios. Hay que aceptar la electricidad y, en muchos casos, pagar una tarifa de alimentación que no se basa en el precio actual del mercado.

La electricidad renovable avanza en Alemania, pero cuesta una cantidad sorprendente de dinero. (Foto de archivo) © Jens Büttner/DPA

Esto significa que los operadores de red sufren pérdidas. Recuperan dinero del Estado a través de financiación EEG. Pero esto es a expensas de los contribuyentes. Según cálculos del experto en energía Christoph Bauer de la Universidad de Darmstadt, esto podría suponer una carga para el presupuesto federal de 20 mil millones de euros en 2024. Noticias diarias Dijo: “Este año probablemente veremos precios negativos en alrededor del diez por ciento de todas las horas”, por lo que debemos “admitir que no es económicamente viable mantener la tarifa de alimentación, incluso si la electricidad ya no tiene ningún valor”. ” “.

Experto: Los precios negativos de la electricidad se trasladarán en el futuro a contratos de electricidad fijos

La tarifa de alimentación debe ajustarse nuevamente para que los incentivos vuelvan a definirse mejor. Porque la tarifa de alimentación actualmente hace que a los operadores de redes les resulte poco atractivo pasar a más espectro. Transmisión de energía Para inversión. Wolfram Akthelm, de la Asociación Federal de Energías Renovables, señaló periódico de negocios locales “Los tiempos cada vez más frecuentes con precios negativos en el mercado eléctrico plantean un problema cada vez mayor para la base económica de los sistemas nuevos y existentes”, señala. Esto pone en peligro una mayor expansión de las fuentes de energía renovables.

Entra Christoph Bauer. Noticias diarias Se supone que los proveedores de electricidad comenzarán a repercutir estos costos a cambio de precios negativos de la electricidad a los clientes finales con contratos fijos. Como resultado, los precios de la electricidad están subiendo nuevamente, en lugar de que la expansión de las fuentes de energía renovables corrija los precios a la baja.