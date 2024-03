Alemania: ¡Revelando el secreto de la velada de la selección nacional! | Deportes

de: Christian Falk, Tobias Altschäffl, Heiko Niedderer, Yvonne Gabriel, Yannick Hüber und Dennis Brosda (Fotos)

Einschwören für die Heim-EM!

Vor dem Turnier im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli) greift der DFB zu einer lange nicht mehr gesehenen Spezial-Maßnahme. Dabei werden vor allem Erinnerungen an das Sommermärchen 2006 wach.

Geheimer DFB-Teamabend enthüllt!

BILD weiß: [–> Unsere Nationalmannschaft traf sich am Dienstagabend in Frankfurt zum Elektro-Kart-Fahren. Treffpunkt: Die „Eco-Kart“-Bahn im Ortsteil Frankfurter Berg, die als modernste und innovativste Europas gilt. Dort düsten die DFB-Stars über mehrere Stockwerke mit Rimo-Karts, die 2 x 2,8 KW Elektromotoren besitzen.

Real-Superstar Toni Kroos geht vom Bus in Richtung Kart-Bahn Foto: Dennis Brosda

Besondere Parallelen: [–> Auch vor der Heim-WM 2006 hatte sich das Nationalteam, damals im Sardinien-Trainingslager, bei einem Kart-Rennen duelliert. Damaliger Sieger: Thomas Hitzlsperger (41) vor Bernd Schneider (50) und Michael Ballack (47). Anschließend startete die Mannschaft auch auf dem Platz durch, wurde beim Sommermärchen hochemotional Dritter.

Und: [–> Auch die Mannschaft des FC Bayern hatte sich vergangene Woche per Team-Building-Maßnahme im Kart-Palast in Bergkirchen bei München für den Saisonendspurt eingeschworen. Gewinner: Der diesmal nicht nominierte Leon Goretzka (29).

Joshua Kimmich vor dem Gebäude von „Eco Kart“ Foto: Dennis Brosda

Wird der Kart-Abend auch vor der Heim-EM wieder zur Initialzündung?

Fakt ist: nach den beiden Pleiten unter Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) im November gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) müssen in den beiden kommenden Länderspiel-Krachern gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr in Lyon) und Holland (Dienstag, 20.45 Uhr in Frankfurt) unbedingt Erfolgserlebnisse her.

Der geheime Teamabend soll auch für neuen Zusammenhalt unter den Stars sorgen. Mit Toni Kroos (34) und Manuel Neuer (37) sind zwei Rückkehrer dabei, mit Jan-Niklas Beste (25/Heidenheim), Maximilian Beier (21/Hoffenheim), Deniz Undav (27), Maximilian Mittelstädt (27) und Waldemar Anton (27/alle Stuttgart) zudem fünf Neulinge.

Um 19.25 Uhr war das Team am Hotel „Kempinski Gravenbruch“ mit dem Mannschaftsbus aufgebrochen, um 19.42 Uhr erreichten Kroos, Kapitän Ilkay Gündogan (33), Joshua Kimmich (29) und Co. die Kart-Bahn. Nicht dabei wie bei jedem Team-Abend: Das Trainerteam um Nagelsmann. Der Bundestrainer kickte gleichzeitig am DFB-Campus gegen den Ball.

Die geheimen Mannschaftstreffen der Nationalelf sind längst ein festes Ritual. Im vergangenen Länderspiel-Jahr hatte BILD die Spieler bereits beim Nobel-Asiaten „Zenzakan“ (Wirtz verpasste im März die Bus-Abfahrt), beim Bowling-Spielen in Oberursel und zum Essen im Frankfurter Steakhouse „Vaivai“ erwischt.

Organisator war bislang immer Eintracht-Torwart Kevin Trapp (33). Der steht diesmal ähnlich wie zahlreiche andere Stars (Goretzka, Hummels, Süle) nicht im DFB-Aufgebot.