Fórmula 1: ¿El piloto se enfrenta a una jubilación anticipada? El líder del equipo te hace sentarte y prestar atención.

Ya en su primera temporada, Logan Sargent tuvo que preocuparse por el habitáculo de la Fórmula 1. Williams finalmente decidió no despedirlo después de sólo un año y apoyó al chico americano.

Logan Sargeant ahora debe cumplir sus compromisos en 2024, de lo contrario su aventura en la Fórmula 1 terminará antes de lo esperado. El piloto de Williams todavía cuenta con el apoyo del jefe del equipo, James Vowles. Sin embargo, también plantea exigencias claras al joven de 23 años.

Fórmula 1: ¿Sargent ya al borde de la eliminación?

A diferencia de Red Bull, por ejemplo, Williams tiene más paciencia con sus pilotos. Aunque Logan Sargeant tuvo grandes problemas en su temporada de novato, cometió muchos errores y ni siquiera pudo seguir el ritmo de su compañero Alex Albon, se quedaron con él.

Y en 2025, Sargeant tendrá otra oportunidad de demostrar que merece un lugar en la Fórmula 1. Pero todavía está en deuda con esa prueba. En el primer partido en Bahréin y Arabia Saudita terminó detrás de su compañero Albon. En Bahréin quedó último y en el Reino de Arabia Saudita tuvo que conformarse con el decimoquinto puesto.

Ya hay rumores de que Williams ya está buscando un sucesor. El jefe del equipo, Vowles, volvió a respaldarlo después del GP de Arabia Saudita, pero fijó objetivos claros para el chico estadounidense.

Un cronograma claro: el período de gracia de Sargeant está a punto de expirar

“Para él es importante conseguir buenos resultados, pero no en esta primera parte [der Saison]”, confirmó el jefe del equipo británico. “Lo que necesitamos ver de él es que se desarrolle con el tiempo”. Vowles explicó: “Esta primera etapa de la temporada podría significar que si no se desempeña bien después de tres carreras, habrá un riesgo de que algo suceda, pero ese no es el caso, el problema aquí en absoluto. Esto significa que la expulsión anticipada no supone ningún problema.

Sargent necesita mejorar a medida que avanza la temporada, preferiblemente más temprano que tarde, ya que su período de gracia pronto terminará. Si no puede mostrar ningún progreso significativo en la segunda mitad de la temporada, es probable que su etapa en la Fórmula 1 ya haya terminado.