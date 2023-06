Alergia al sol y acné en Mallorca: ¿qué ayuda a prevenir las espinillas? | NDR.de – Directorio

Estado: 28/06/2023 12:27 p. m. Si aparecen pequeñas ampollas rojas en la piel después de tomar el sol, lo más probable es que se trate de un acné mallorquín o de una alergia solar. Consejos para tratar la picazón y las erupciones cutáneas.

Mucho sol – El verano puede ser bastante fresco. De lo contrario, algunas personas desarrollan repentinamente pequeñas ampollas rojas en la piel que les causan picazón, ardor y dificultad para tomar el sol. A veces, la erupción comienza en la parte superior del brazo y empeora cada año. Las ampollas pueden aparecer incluso en las piernas y el empeine de los pies. ¿La causa es alérgica al sol? Hay dos tipos diferentes de reacciones cutáneas relacionadas con el sol: la alergia al sol y el acné mallorquín.

Sensibilidad al sol: los rayos UV son la causa de las erupciones

Las piernas, los brazos y el pecho son áreas típicas del cuerpo para las erupciones causadas por la llamada alergia al sol. Esto no es una reacción alérgica, sino una enfermedad, una erupción de luz polimórfica.. Esto es causado por la radiación UV-A cuando se expone al sol sin protección, especialmente a principios del verano. Todavía no está claro por qué algunas personas desarrollan alergia al sol y otras no.

El alto factor de protección solar y los antihistamínicos previenen la rigidez.

Un factor de protección solar alto es especialmente importante para las personas sensibles al sol. Si ocurre una reacción alérgica, las cremas y geles refrescantes y contra la picazón ayudan. Las pastillas para la alergia, llamadas antihistamínicos, también alivian la picazón. Pero la alergia no desaparece. Por lo tanto: manténgase alejado del sol y deje que se enfríe con frecuencia, por ejemplo, con compresas húmedas. Para prevenir las alergias al sol, puede endurecer gradualmente la piel con luz UVA artificial a principios de la primavera. En su lugar, salga al sol un poco más cada día, pero siempre con un SPF alto.

Acné mallorquín: reacción a los ingredientes de los protectores solares

A diferencia de las personas alérgicas al sol, que no se han aplicado protector solar y cuyas erupciones son provocadas por los rayos ultravioleta del sol, las personas con acné en Mallorca suelen utilizar un buen protector solar. Con ellos, el protector solar es responsable de las erupciones. Porque el acné en Mallorca lo provocan las grasas y los emulsionantes de los protectores solares. En combinación con los rayos UV, estas sustancias forman irritantes específicos en las glándulas sebáceas, que causan inflamación, especialmente en áreas del cuerpo que tienen muchas glándulas sebáceas: en la cara, el pecho y la parte superior del cuerpo.

Buscando un tono – cosméticos sin grasas y emulsionantes

En el caso del acné en Mallorca, lo único que ayuda es cubrir la piel por completo y permanecer a la sombra. Para la prevención del acné en Mallorca se deben utilizar productos que no contengan grasas ni emulsionantes. Esto se aplica tanto a los protectores solares como a otros productos para el cuidado del cuerpo, como los productos para después del sol. Que tengan o no fragancia es cuestión de gustos, pero los productos sin fragancia son mejores para la piel sensible.

La crema refrescante de aloe vera y la pomada de zinc ayudarán a tratar las espinillas

Si aparecen ampollas, las cremas de quark o aloe vera pueden refrescar y prevenir la inflamación. El agua con vinagre es adecuada para secar las ampollas del sol. La pomada de zinc pertenece a su equipaje de vacaciones como primeros auxilios: tiene un efecto antiinflamatorio y antipicazón.

La protección solar adecuada es fundamental para la recuperación.

La mejor y aún mejor manera de mejorar las erupciones es una protección solar adecuada: en caso de alergia solar, utilice un SPF de al menos 50, en el caso del acné mallorquín, evite los productos con grasas y emulsionantes.

Más información La exposición al sol aumenta el riesgo de cáncer de piel. Con la protección adecuada, puedes disfrutar del verano. más 3 minutos El aumento es del 36 por ciento. La causa de este tipo de cáncer: Demasiada radiación ultravioleta. Entrevista con el dermatólogo Swen John. 3 minutos Los rayos UV-A y UV-B pueden dañar los ojos. Por lo tanto, es mejor usar gafas de sol cuando hace buen tiempo. más