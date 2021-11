El virólogo Christian Drosten teme 100.000 nuevas muertes por coronavirus

Debido a la gran cantidad de corona, el virólogo da la alarma: la situación es más grave que hace un año. Ahora tienes que reaccionar rápido.

Mundo de virus Christian Drosten Ve a Alemania en “estado de emergencia” con Corona y considera la imposición de nuevas restricciones al contacto. “Tenemos que hacer algo ahora mismo”, dijo el martes el jefe del departamento de virología de la Charité de Berlín en el podcast de NDR “Coronavirus Update” sobre la situación actual en Alemania.

Si no hay reacción ahora, esto podría tener serias implicaciones, según Drosten: dada la experiencia en Inglaterra, que tiene una tasa de vacunación igualmente alta, pero hay más infecciones naturales y muertes por corona, es concebible que otras 100,000 muertes por corona para Alemania es concebible, dijo el virólogo. “Esta es una estimación conservadora”, agregó.

‘Tenemos que cerrar las brechas de vacunación’



A medio y largo plazo, el camino para salir de la epidemia es claro: “Tenemos que cerrar las brechas de vacunación”. Un “objetivo ideal” debería ser una “población tres veces completamente vacunada”. En vista de las unidades de cuidados intensivos llenas, no se puede esperar.

A corto plazo, las medidas deberían discutirse nuevamente, dijo Drosten, “que en realidad esperábamos tener detrás”. “Así que ahora es probable que podamos volver a controlar la actividad de la infección mediante procedimientos de contacto; no es probable, pero ciertamente”, dijo el virólogo. El comportamiento de la población también ha influido en oleadas anteriores. “Tienes que dejar claro que es muy peligroso”. Los hospitales también deben recibir apoyo financiero para que puedan mantener las camas de cuidados intensivos de forma gratuita.

Drosten: Las pruebas no son frenos de emergencia.

Sin embargo, Drosten no está convencido de que las pruebas masivas puedan romper la ola. “Las pruebas están pensadas como frenadas de emergencia (…). Pero en cualquier caso, no lo serán”. Drosten dice que las pruebas en la primavera contribuyeron al hecho de que la ola llegó a su fin rápidamente. Pero ahora muchas personas están vacunadas y ya no es necesario hacerles pruebas para llegar a determinadas zonas. “No sirve de nada si las pruebas son gratuitas, la vacuna no se probará”, dice Drosten.

Espera un invierno muy estresante “con unas nuevas, digamos con calma: medidas de encierro”. Medidas como 3G o incluso 2G ​​pueden no ser suficientes para reducir adecuadamente el número de infecciones dada la variable delta. Drosten dijo que el mutante barajó las cartas porque las personas vacunadas se moverían con ellas más rápido. “Estamos peor que hace un año”.