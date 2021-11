¿Será pronto visible el cometa Leonard a simple vista? Espero arrojar luz sobre el astro

deBandera de Tanya Cerrar

Lo más destacado de la astronomía de invierno: el cometa Leonard (C / 2021 A1) se puede ver a simple vista en noviembre y diciembre. Todo lo que necesitas saber

Frankfurt: un cometa que se puede ver en el cielo a simple vista no ocurre muy a menudo. En los últimos años, solo un cometa ha caído a mitad de camino en esta categoría: el cometa Neues (C / 2020 F3) fue visible a simple vista durante algún tiempo en el verano de 2020 y bajo cielos muy oscuros. Pero pronto puede haber un sucesor: Cometa Leonard (C / 2021 A1) Actualmente, los astrónomos lo están observando de cerca; es probable que se vuelva lo suficientemente brillante. Pero no debe alegrarse temprano, porque es muy difícil evaluar el comportamiento de los cometas.

El cometa Leonard fue el primer cometa descubierto en 2021: fue visto por primera vez el 3 de enero de 2021 por el astrónomo Greg J. Leonard en el Observatorio Mount Lemon en Tucson, Arizona. En ese momento, el cometa estaba a unos 750 millones de kilómetros del Sol. El 3 de enero de 2022, su camino será más cercano al Sol, conocido como perihelio. Entonces Leonard está a unos 92,2 millones de kilómetros del Sol. Ya tiene su acercamiento más cercano a la Tierra: la NASA estima que el cometa Leonard se acercará a la Tierra el 12 de diciembre de 2021 alrededor de las 2:54 p.m. hora alemana, a una distancia segura de aproximadamente 35 millones de kilómetros.

c / 2021 a 1 leonard 2021 nov. 7 Salida 3.38 5x4min 11 “RACE Nikon Z6mod Michael Jäger pic.twitter.com/nNWiIIbteK – Michael Jager (@ Komet123Jager) 7 de noviembre de 2021

El cometa Leonard (C / 2021 A1) se puede ver a simple vista en noviembre / diciembre

El brillo del cometa Leonard aparecerá en noviembre y diciembre de 2021 con el paso del tiempo. Según estimaciones del portal “EarthSky”, se supone que el brillo está entre 5 y 2,6. Cuanto menor sea este valor, más brillante se podrá ver el objeto. Pero el comportamiento de los cometas generalmente se considera impredecible, lo que hace que sea muy difícil predecir cómo evolucionará el brillo del cometa Leonard. Por ejemplo, el cometa Atlas se consideró esperanzador en 2020, y se rompió antes de que pudiera hacer un espectáculo en el cielo. Algo similar le sucedió al cometa Ison en 2013, que se rompió en su aproximación más cercana al sol.

Sustantivo C / 2021 A1 Leonard estrellas espirales cometa Descubrimiento 3 de enero de 2021 Por Greg J. Leonard perihelio (aproximación más cercana al sol) 0.6151 AU am 3.01.2022 El acercamiento más cercano a la Tierra 0.233 AU am 12.12.2021

Cómo encontrar el cometa Leonard en el cielo nocturno

Si el cometa Leonard se vuelve visible a simple vista, se verá primero en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur. El cometa viaja a 254.412 kilómetros por hora, pero no lo verá “corriendo” por el cielo, ya que Leonard está muy lejos de la Tierra. Una cosa es segura: si quieres ver un cometa en el cielo, debes buscarlo temprano en la mañana. A mediados de noviembre, el cometa Leonard deambula por la constelación “Haar der Berenike”, que se eleva alrededor de la 1.30 a.m.en el este. El 2 de diciembre, el cometa se puede ver cerca del cúmulo globular M3, y luego se mueve hacia la estrella brillante Arctur en la constelación “Bear Guardian”.

La revista especializada “Sky & Telescope” estima que el cometa puede alcanzar los 10 grados a mediados de noviembre, un brillo que no se puede ver a simple vista, pero que ya se puede ver con telescopios más pequeños. Aproximadamente cuando el cometa Leonard está cerca de la estrella Arcturus, puede alcanzar una magnitud de 5,5 grados y, por lo tanto, convertirse en algo débilmente perceptible a simple vista. En el hemisferio norte, puede vislumbrar el cometa en el cielo de la mañana el 12 de diciembre de 2021, poco antes de su brillo máximo teórico. Entonces será visible en las profundidades del cielo del suroeste al anochecer. Los observadores del hemisferio sur ahora tienen la oportunidad de observar el cometa.

Los cometas son “bolas de nieve sucias” de las profundidades del espacio

Los cometas provienen de las profundidades del espacio y están formados por polvo y rocas que se mantienen unidas por el hielo. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se derrite y se liberan polvo y piedras: se forma la cola característica del cometa. Esto es exactamente lo que hace que la predicción del brillo del cometa de Leonard (C / 2021 A1) sea tan difícil: nadie puede predecir exactamente cómo se comportará el cometa con el aumento de calor; se volverá más enérgico, pero ¿qué tan activo? Nadie puede esperar eso de manera confiable en este momento.

Los cometas, apodo: “bolas de nieve cósmicas”, son particularmente interesantes para la investigación porque se consideran mensajeros de las profundidades del universo. Según los cálculos de la NASA, el cometa Leonard vino del sistema solar exterior y se movió más de 550 mil millones de kilómetros hacia el centro del sistema solar hace 40.000 años. Después de alcanzar el perihelio, según la NASA, es probable que sea expulsado del sistema solar. Así que el invierno 2021/22 es tu última oportunidad de ver al cometa Leonard.

Solo recientemente, dos investigadores descubrieron accidentalmente el cometa más grande conocido hasta la fecha. Está en camino hacia el centro del sistema solar, en el año 2031 debería llegar a su punto más cercano al sol. (pestaña)