Alergias, deficiencia de hierro o enfermedad de la tiroides.

Las ojeras en los niños no necesariamente indican falta de sueño. Además de la deficiencia de hierro, la causa también puede ser el hipotiroidismo o alergias como la fiebre del heno.

Los adultos con círculos oscuros debajo de los ojos a menudo indican una noche pesada y sin dormir. En los niños con ojeras, la falta de sueño o de líquidos no siempre es la causa. De hecho, diversas enfermedades como problemas renales o hipotiroidismo pueden ser la causa. Si tu hijo sufre de ojeras persistentes, debes buscar la causa y aclararla con el médico. Este fenómeno puede ser un indicio de una enfermedad que necesita tratamiento.

Su hijo sufre ojeras: la causa puede ser fiebre del heno o un trastorno de la tiroides

Las sombras oscuras debajo de los ojos pueden ser un signo de alergia o trastorno de la tiroides. (Avatar) © Alexey Ivanov/Imago

Las ojeras aparecen especialmente en niños de piel clara y sensible, y en muchos casos son un indicador de falta de sueño y deshidratación. Esto último puede ser el resultado de no beber lo suficiente o perder una gran cantidad de líquido debido a una enfermedad digestiva. Asegúrese de que su hijo beba suficiente cantidad, por ejemplo, agua, té o zumo de frutas diluido.

La causa de las ojeras pueden ser las siguientes enfermedades:

Resfriados e infecciones similares a la gripe: Cuando estás resfriado, las venas alrededor de tus ojos se expanden. La razón de esto es el exceso de secreciones nasales, que son difíciles de drenar cuando hay inflamación (sinusitis). Los baños nasales y el ejercicio al aire libre ayudan al sistema inmunológico a controlar nuevamente la infección por gripe.

Las sombras oscuras debajo de los ojos en los niños pueden ser un signo de alergias. Con la fiebre del heno, el niño suele tener un aspecto enfermo y pálido alrededor de los ojos. Síntomas típicos de Alergia al polen O la fiebre del heno en la fase aguda produce picazón y ardor en los ojos. También está enrojecido, hinchado y con más lágrimas. Además, los afectados pueden ser más sensibles a la luz. Al comienzo de la temporada de polen, incluso cuando las primeras floraciones están en camino, la fiebre del heno puede anunciarse mediante sombras oscuras debajo de los ojos.

¿Su hijo tiene uno? Deficiencia de hierro o vitaminas.Esto también puede provocar círculos oscuros debajo de los ojos. Un análisis de sangre realizado por un médico puede confirmar una posible sospecha. Para prevenir la deficiencia de hierro y vitaminas es importante llevar una dieta equilibrada que contenga abundantes frutas, verduras y alimentos ricos en hierro (carne, legumbres, frutos secos). Enfermedades de riñón y tiroides: Si las ojeras de su hijo se ven amarillas, esto puede indicar una enfermedad renal o tiroidea. Definitivamente deberías discutir esto con tu pediatra y aclararlo.

Las ojeras no siempre tienen por qué ser un indicador de enfermedad. En algunos casos, también se trata de preparativos. Especialmente en niños de piel clara, pueden aparecer venas azules debajo de los ojos y parecer círculos oscuros debajo de los ojos.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.