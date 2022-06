Alerta de corona en Italia, Grecia y compañía, donde se aplica 3G

a: Etiqueta Martina

Playa fabulosa en el Algarve en Portugal. ¿Corona está arruinando nuestras vacaciones de verano ahora? © homedesign / imagen

¿Verano 2022 y solución Corona? En países de vacaciones como Portugal, España y Grecia, el número de contagios va en aumento. Algunos ya han vuelto a la red 3G. Esto es lo que los viajeros necesitan saber ahora.

Munich – sin duda después de más de dos años auraUna epidemia, el deseo de un verano sin preocupaciones es grande. El deseo de viajar se ha apoderado de muchos alemanes. sí hay EspañaY el Portugal Y el Italia Los números de aura están en aumento. ¿Qué pasa con las reglas de Corona? ¿Qué país de Europa requiere un permiso 3G? Aquí hay un resumen de las vacaciones de verano.

Destino de vacaciones en Italia 2022: los números de corona están en aumento: los viajeros deben saberlo ahora

El virólogo italiano Fabrizio Brigliasco de la Universitat Statale di Milano habló de una “mala sorpresa” en una entrevista con el canal de noticias Sky TG24. subordinar Omicron subtipo BA.5 es altamente contagioso. Una persona “infectada con BA.5” puede “infectar” a 15 o 17 personas más. Según el virólogo, Italia está en una nueva ola. En su opinión, el pico se alcanzó a finales de julio. BA.5 “Para nada subestimar”, también hay casos de neumonía y neumonía intersticial. Brigliasco recomienda usar máscaras en el mar, donde sea que haya poco espacio. Casi todas las reglas de corona han sido canceladas en Italia por el momento. Los viajeros no están obligados a presentar certificados de vacunación. Las máscaras solo son obligatorias en autobuses, metros y trenes.

Corona gobierna en Italia (a partir del 21 de junio de 2022)

requisitos de máscara Autobuses y trenes extendidos hasta el 30 de septiembre.

Autobuses y trenes extendidos hasta el 30 de septiembre. No más guía 3G para entrar.

No hay restricciones en los viajes en coche.

Destino Portugal: Debido al creciente número de Corona, se implementa 3G

Portugal tiene un número creciente de contagios reacción. La situación de Corona sigue siendo tensa. Está surgiendo una tendencia a la baja. Aunque el estado de alerta todavía está vigente, casi todas las reglas de Corona en el país se han relajado. Al ingresar a Portugal (continental) por agua y tierra, la regla 3G se aplica actualmente con prueba de vacunación o prueba. Al ingresar al aeropuerto, se mide la temperatura corporal, como indica el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en sus instrucciones de seguridad para Portugal: “Si supera los 38°C, nuevas investigaciones y medidas por parte de las autoridades sanitarias, como el autoaislamiento o la cuarentena local, se puede esperar”. Comunidades Autónomas Madeira y el Azores Tomó sus propias medidas.

Reglas de Coruña para Portugal (a partir del 21 de junio de 2022)

cuando Guía de entrada 3G: La prueba PCR (72 horas) o la prueba de antígenos (24 horas) es obligatoria para todos los viajeros. Los titulares de certificados digitales de COVID de la UE están exentos de la obligación de realizar la prueba.

La prueba PCR (72 horas) o la prueba de antígenos (24 horas) es obligatoria para todos los viajeros. Los titulares de certificados digitales de COVID de la UE están exentos de la obligación de realizar la prueba. Ya no existe un compromiso sistemático con las pruebas.

requisitos de máscara : En transporte público, residencias de ancianos y hospitales, así como instalaciones médicas similares.

: En transporte público, residencias de ancianos y hospitales, así como instalaciones médicas similares. Distancia minima: Cualquier persona en el exterior y en lugares públicos deberá mantener siempre una distancia mínima de dos metros.

Estos países de Europa tienen 3G a la llegada

Finlandia : Se requiere prueba de vacunación para viajeros de 15 años de edad o más. La vacunación sin dosis de refuerzo tiene una validez máxima de 9 meses. Las personas no vacunadas necesitan una prueba PCR. recuperación en los últimos seis meses.

: Se requiere prueba de vacunación para viajeros de 15 años de edad o más. La vacunación sin dosis de refuerzo tiene una validez máxima de 9 meses. Las personas no vacunadas necesitan una prueba PCR. recuperación en los últimos seis meses. Francia : Para ingresar a partir de los 12 años, es suficiente el comprobante de vacunación o una prueba rápida de antígenos. El reembolso es válido por un máximo de seis meses. Prueba PCR para personas no vacunadas.

: Para ingresar a partir de los 12 años, es suficiente el comprobante de vacunación o una prueba rápida de antígenos. El reembolso es válido por un máximo de seis meses. Prueba PCR para personas no vacunadas. Malta : Se requiere prueba de vacunación para personas mayores de 12 años. La recuperación es válida por un máximo de seis meses, se requiere prueba de PCR y cuarentena de hotel para personas no vacunadas.

: Se requiere prueba de vacunación para personas mayores de 12 años. La recuperación es válida por un máximo de seis meses, se requiere prueba de PCR y cuarentena de hotel para personas no vacunadas. Mónaco : Evidencia de vacunación a partir de los 12 años, recuperación válida por un máximo de seis meses, prueba PCR para personas no vacunadas.

: Evidencia de vacunación a partir de los 12 años, recuperación válida por un máximo de seis meses, prueba PCR para personas no vacunadas. Portugal (Península): A partir de los 12 años Justificante de vacunación, la recuperación tiene una validez máxima de seis meses, prueba PCR para personas no vacunadas.

España: No más reglas de Corona sobre la entrada: solo las máscaras son obligatorias en el transporte público

Corona en España Difícilmente un problema. Ya no hay requisitos de COVID-19 para entrar y salir de la Unión Europea y el Área Schengen. Incluso las personas infectadas ya no necesitan hacerse la prueba y no tienen que informar nada o incluso autoaislarse. Las reglas de Corona solo se aplican a personas con enfermedades preexistentes o mayores de 60 años. España solo da la tasa de contagio de 7 días a los mayores de 60 años. Todavía existe el requisito de tener una máscara en lugares públicos cerrados y en el transporte público. Sin embargo, debe Los turistas en España se declaran en huelga en EasyJet y Ryanair Derecha.

Grecia: todas las fronteras están abiertas

Al comienzo de la temporada de verano de 2022, todos Grecia Medidas corona canceladas. Las vacaciones en el continente y las islas son cada vez más fáciles. La entrada es posible sin vacunas ni pruebas. Las mascarillas solo son obligatorias en taxis y transporte público. En transbordadores tanto en interiores como en hospitales. Los números de Corona se han disparado recientemente en las regiones de vacaciones. Es más Alemania se dirige a una ola de verano a mi. La situación es dinámica. Queda por ver si Corona arruinará nuestras vacaciones de verano. (ml)