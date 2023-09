Misteriosos círculos imaginarios: un equipo de investigación cree que las causas del fenómeno han quedado en gran medida claras

Durante décadas, los expertos han estado desconcertados sobre las causas de los círculos de hadas en Namibia y Australia. Ahora un equipo de investigación está encontrando estructuras similares en otras regiones del mundo y sacando conclusiones sobre la causa de este fenómeno. Un experto alemán tiene dudas, pero coincide en un punto.

Fantástico y misterioso: los científicos llevan décadas intentando comprender el secreto de los circuitos imaginarios. Estos puntos circulares, libres de plantas, de cuatro a ocho metros de diámetro, rodeados de pastizales, se conocen principalmente en Namibia, pero también se han descubierto en Australia Occidental.

Desde entonces, han circulado diversas teorías sobre las causas de este fenómeno, que sólo se produce en zonas secas: según ellas, las responsables son las termitas o determinadas características del suelo, la vegetación y el clima.

Los círculos de hadas, aquí en Namibia, son lugares circulares desprovistos de vegetación, de varios metros de diámetro. (Foto: Imago/West End 61)

Ahora un equipo de investigación español presenta un inventario global de este fenómeno, que parece estar mucho más extendido de lo que se sabía hasta ahora. Para ello, el equipo liderado por Emilio Gerardo de la Universidad de Alicante examinó unas 575.000 imágenes de satélite utilizando inteligencia artificial para identificar específicamente estas estructuras sin plantas.

Patrones en forma de círculos de hadas en 15 países

En total, el grupo descubrió patrones parecidos a círculos de hadas en 263 regiones diferentes en 15 países de tres continentes. Como se informa en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. (“PNAS”). Además de Namibia, estas regiones incluyen varias regiones de Australia, así como la región del Sahel, el extremo occidental del desierto del Sahara y el Cuerno de África, además del norte de Arabia Saudita, Kazajstán y Madagascar.

El grupo afirma que los círculos imaginarios han fascinado a la ciencia durante décadas y han provocado un animado debate entre los investigadores sobre sus causas. Sin embargo, todavía no se comprende de qué depende su aparición. Para aclarar esto, se compararon las superficies encontradas en términos de posibles factores influyentes como el clima, el suelo y la vegetación.

El suelo es más importante que las termitas.

Círculos de hadas en Australia: los investigadores descubrieron patrones similares en 263 distritos de 15 países de tres continentes. (Foto: Stefan Getzen/DPA)

Se dice que las termitas rara vez desempeñan un papel a escala global. En cambio, el suelo era más importante: tenía poca humedad (alrededor del 2 por ciento), pero mucha arena (52 a 80 por ciento) y poco nitrógeno (0,025 a 0,1 gramos por kilogramo), y el valor del pH alcalino es superior a 8,5. Además, en estas zonas eran características las precipitaciones estacionales (de 100 a 300 mm al año), los vientos ligeros y la ausencia de grandes pendientes. Un modelo que contenga estos factores puede predecir estructuras imaginarias similares a círculos con aproximadamente un 80 por ciento de precisión, escribió el grupo.

Sin embargo, se dice que también hay regiones donde este fenómeno no se produce a pesar de tales condiciones. Los ejemplos incluyen la península de Baja California en la costa norte del Pacífico mexicano, el noroeste de Libia y la región fronteriza entre India y Pakistán. Por tanto, puede haber otros factores aún desconocidos implicados en la creación de circuitos quiméricos.

“El estudio es interesante, pero diluye el término ‘circuitos imaginarios'”

“El estudio de los colegas es interesante porque es la primera investigación mundial sobre los patrones de los huecos de las plantas relacionados con las quimeras utilizando métodos modernos”, afirma el ecologista del desierto Stefan Getzen de la Universidad de Göttingen, que investiga este fenómeno desde hace varios años. El estudio hace una contribución importante a la búsqueda de tales lagunas.

“Pero desafortunadamente, el estudio diluyó el término ‘circuitos imaginarios’ e ignoró su definición”. Los círculos de hadas no son simplemente huecos regulares en la vegetación, sino que forman cuadrículas muy uniformes, por ejemplo en términos de distancia entre sí. Esta particular uniformidad (llamada periodicidad espacial en la jerga técnica) existe sólo en Namibia y Australia Occidental, pero no en las otras regiones mencionadas en el estudio, afirma Getzen: “El estudio básicamente confirma que los verdaderos círculos imaginarios todavía existen sólo en el Sahara de Namib en el sur “. África occidental y una pequeña zona en Australia occidental “.

“Sólo correlación, no causalidad”.

Además, el estudio trata sólo de correlaciones estadísticas, no de causalidad, como explica el investigador. “Las variables ambientales para predecir patrones son importantes, pero el ejemplo de los circuitos imaginarios en particular muestra que al examinar estos circuitos siempre hay que entrar en detalles sobre el terreno para separar la correlación simple de la causalidad del patrón de brecha”.

Getzen explica los verdaderos circuitos de las hadas a través de la autorregulación de algunas plantas cuando el agua escasea. Como el experto a finales de 2022 En Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, usando a Namibia como ejemplo, los pastos de borde que a menudo brotan particularmente en el borde de los círculos de hadas crean espacios de vegetación al eliminar la humedad del suelo. A ello contribuye el suelo arenoso debido a su especial conductividad. Al absorber la humedad, se extrae agua de las malas hierbas en el círculo imaginario, por lo que mueren. En sus estudios de campo, Getzen no encontró evidencia de influencia de termitas.

De acuerdo en un punto: los círculos imaginarios son cada vez más populares

Getzen explica la forma circular diciendo que un círculo tiene la relación más pequeña entre perímetro y área. “Al formar paisajes altamente diseñados de círculos de hadas espaciados uniformemente, los pastos actúan como ingenieros de ecosistemas, beneficiándose directamente de los recursos hídricos proporcionados por los espacios entre las plantas”. Pero el fenómeno aún no está del todo claro, afirma el investigador. “Pero por el momento no existe una teoría más plausible”.

Getzen está de acuerdo con el grupo de investigación español en un punto: dada la fuerte influencia de los factores climáticos, plantean la hipótesis de que es probable que los círculos de hadas se vuelvan más comunes en un mundo más cálido y seco. El ecologista también cree que “los círculos mágicos son una expresión de que no hay suficiente agua para una cubierta vegetal continua”.