Alessandra Mayer-Folden: Definitivamente “ayudó” a la apariencia

Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bonita de todas? No solo a los grandes de Hollywood les gusta hacer esta pregunta, eh kim kardashian (41) y bella hadid (25) Pero también muchas celebridades de la industria del entretenimiento alemana: a pesar de muchos contraataques, la presión sobre las celebridades aumenta año tras año. Porque si las exhibiciones de películas, los pedidos de modelos o los acuerdos publicitarios escasean en algún momento y no tienen éxito, las intervenciones quirúrgicas son el resultado lógico para muchos.

Alessandra Mayer Wolden (38) Hasta ahora ha sobrevivido yendo a un cirujano plástico, pero para hacer realidad el sueño de la eterna juventud, la influencer a veces se mete hasta el fondo del bolsillo. En el Oktoberfest de Munich, una madre de cinco hijos habló en una entrevista con BUNTE.de de The Sewing Box: “No me levanto así por la mañana. Me ayudó en todas partes. También lo admito con franqueza. Las pestañas no son reales”. Cabello. Hecho también. Qué mujer Que se ve así en la mañana afuera?

la ex esposa Oliver Bucher (43) No solo es negligente en el tema de la apariencia, sino que no muestra timidez al responder preguntas sobre este tema.

En el video de arriba, Alessandra Mayer-Folden habla con franqueza sobre la cirugía plástica que tuvo.