Alexander Zverev en Dubai contra Jiri Licia Tennisnet.com

Hasta el momento no hubo posibilidad de romper el servicio de Zverev en el servicio de Letika. Incluso con los dos primeros puntos, tiene problemas con el juego de pies. No aparca la pelota correctamente, por lo que las dos primeras devoluciones no llegan al campo. Zverev no puede encontrar el ritmo en el juego de servicio de su oponente, por lo que el servicio vuelve a él rápidamente.