heridos en disturbios por fans de Hansa: ‘simplemente estúpidos’ | NDR.de – Deportes

Estado: 28/02/2023 08:09 a. m. En una entrevista con NDR, el presidente de Rostock, Robert Marin, encontró palabras claras para los incidentes durante el duelo norte entre St. Pauli y FC Hansa. Anfitrión y aficionado heridos. El presidente de St. Pauli, Oke Göttlich, está hablando de las deducciones de puntos para discutirlas como posibles sanciones en el futuro.

Algunos seguidores de Hansa hicieron un uso extensivo de fuegos artificiales y proyectiles en el Millerntor Stadium el domingo. “No solo se cruzaron las líneas rojas, sino que estaba en el cerebro de algunas personas”, dijo Marin a NDR después de la derrota de su equipo por 1-0.

“Había fragmentos de cerámica, cohetes y petardos volando a nuestro alrededor. Fue una situación muy peligrosa. Tenemos que disculparnos por eso y solo podemos alejarnos claramente”.

“Hoy hubo violencia, y la violencia es una línea roja que no se debe traspasar”.

Roberto Marín

Durante una inspección del estadio el lunes, St. Pauli ubicó el daño en el rango de cinco cifras en el área de invitados. El club quiere que el Ostsee-Klub se haga cargo de los costos. Los Hamburgers también presentaron una denuncia penal por daños a la propiedad. “En el área de la casa de huéspedes, los partidarios de Hansa destruyeron los lavabos en las instalaciones sanitarias, arrancaron los aparatos electrónicos de los paneles del techo e intentaron provocar incendios”, dijo Keys.

Mi voz: Marin, presidente del Hansa Club: “El cerebro se detuvo ahí” (6 minutos)

El club también denunció varios carteles “homofóbicos y de extrema derecha” tras un registro en la zona de invitados, que fueron descubiertos y retirados. Además, los seguidores de la Hansa iban a quemar una bandera arcoíris en el patio de invitados.

READ Gelsenkirchen en lugar de Manchester: "Prince" Boateng cuenta para el Schalke 04 Más información Después de los disturbios que rodearon el duelo de St. Pauli North contra la Hansa, el Ministro del Interior MV quiere tomar medidas contra los criminales violentos. Pero también se requieren clubes. más

Gottlich: “Los clubs de penaltis también son deportivos”

“Estas son escenas que no tienen nada que ver con el fútbol”, dijo a NDR el presidente de St. Pauli, Oke Gottlich, y señaló que hubo “buenas conversaciones” con los funcionarios de Hansa Rostock en el período previo al partido. “Los clubes se esfuerzan mucho por lograr las mejores condiciones posibles y siempre están siendo engañados. La gente está dañada, no es posible”.

“Obviamente, la hospitalidad ha estado más allá de la capacidad. La gente está siendo atacada deliberadamente aquí, y eso no tiene cabida en el fútbol”.

esta bien dios mio

Gottlich enfatizó que dentro de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) uno debería “definitivamente hablar internamente sobre la medida en que los clubes pueden ser castigados no solo financieramente, porque a la mayoría de la gente no le importa eso, sino también en términos deportivos”. “Ciertos clientes ya no son responsables de ninguna manera. El daño monetario ya no es un límite”.

El hombre de 47 años menciona las deducciones de puntos para la discusión como posibles sanciones futuras: “Cuando se cruza la línea. La gente recibe un disparo y la gente se lastima aquí, así que no podemos seguir mirando”. La situación ha empeorado en muchos estadios en los últimos meses.

Reiniciar 10 minutos tarde

Los fanáticos del FC St. Pauli también lanzaron fuegos artificiales durante el partido del domingo, pero las escenas previas a la segunda mitad en el bloque de fanáticos de Hansa son particularmente memorables. Se lanzaron enormes fuegos artificiales, y los fuegos artificiales entraron y salieron del bloque de invitados, lo que, además del peligro para los fanáticos y los anfitriones, también debería resultar en un duro castigo por parte de la DFB. El partido comenzó diez minutos tarde después del final de la primera mitad.

“Pero no quiero anteponer los aspectos financieros”, dijo Marin. “Hoy hubo violencia, y la violencia es una línea roja que no se debe traspasar”.

Marin: “Son unos idiotas”

Ha estado relativamente tranquilo fuera del estadio, pero estos incidentes irritan a Marian. “No puedo avergonzarme de 50 personas que se balancearon tan cerca de la pared, me mantengo alejado de ellos. Son solo idiotas”, dijo el jefe de Hansa. No tienen nada que ver con Hansa Rostock.

El club anunció que abordaría los incidentes y “tomaría las medidas apropiadas si se identifica al perpetrador”, escribió el club en un comunicado.

Policía: daños materiales en dos trenes

Según la Policía Federal, en el camino de regreso a Rostock, dos trenes regionales sufrieron graves daños materiales. En el primer tren, había unos 710 aficionados al fútbol del FC Hansa, y en el segundo tren, unos 350 aficionados. Según la Policía Federal, la puerta del baño del tren fue arrancada de las bisagras del primer tren regional. En el otro carril, los paneles del techo se rompieron tres veces y el parasol de la ventana se rompió.

video: Oke Göttlich sobre los ataques pirotécnicos: “Discusión sobre la deducción de puntos” (11 min)

Más información El partido, jugado en el Norte 1-0, fue su quinto triunfo consecutivo. Ambas mitades del juego comenzaron tarde debido al uso de pirotecnia. más Los marrones y los blancos continúan con un registro impecable en la segunda mitad de la temporada. Los cambios del entrenador Fabian Hurtzler han cambiado la forma de jugar del Hamburgo. más READ Alexander Zverev va camino a la siguiente dirección La policía logró separar los campamentos de fans unos de otros. Sin embargo, se encendieron fuegos artificiales en el estadio y hubo víctimas. más