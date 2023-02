Cremonese vs AS Roma Tipp, predicciones y cuotas 28/02/2023

La Serie A actualmente prospera como el Vesubio en los días del brote, y algunos equipos tienen esperanzas legítimas de ingresar a la Liga de Campeones. Un equipo de este grupo selecto es AS Roma, que ha sido entrenado nada menos que por el ex entrenador ganador de la Liga de Campeones, José Mourinho.

El portugués ganó la apuesta con el FC Porto y el Inter de Milán y seguro que quiere estar en la máxima categoría la próxima temporada con su nuevo amor de la ciudad eterna. Superar a los favoritos al descenso es una obligación para los romanos y los visitantes son los claros favoritos en el choque del martes. Cremonese vs. Las probabilidades de AS Roma están en la región de 1.70 para una victoria de Roma, que es una opción que todos los apostantes deberían al menos considerar.

Estados Unidos ocupa actualmente la última plaza de la Serie A, y en el duelo entre Cremonese y Roma, las perspectivas del equipo anfitrión ya se vislumbran con el mayor optimismo. Después de 23 (!) Partidos, el Club de Lombardía sigue sin una sola victoria.

El dolor se extiende lentamente por la tabla y la retención de la liga parece casi imposible con un déficit de diez puntos en la Caja de Ahorros. Después de todo, solo habían acumulado nueve puntos en los partidos anteriores. Eso sí, rendirse no es una opción ni siquiera para los Red Lanterns, por lo que lo darán todo ante la Roma, que este martes es tercera en la tabla.

¡Roma ha vuelto! Además de algunos buenos partidos de liga, los últimos 16 de sus partidos de la Europa League se registraron en un emotivo partido de vuelta contra el Salzburgo. Ahora es el momento de defender el actual tercer lugar en la Serie A en Cremonese contra Roma. El consejo para los visitantes definitivamente debe ser escuchado debido a la buena forma actual de los hombres de Mourinho. Eres el claro favorito al final de la tabla en Duel Tuesday. Inicio en Giovanni Zini el martes por la noche a las 6:30 p.m.

Cremonese – Estadísticas y forma actual

El club de la ciudad lombarda de Cremona tiene una historia muy larga. Fundado en 1903, el actual colista ha vuelto a la máxima categoría desde esta temporada. El ascenso en la última vuelta de la temporada pasada en segunda división estaba arreglado y fue muy impresionante.

Hacia abajo puede estar cargado de emociones, aunque en una dirección negativa. Cremonese ha estado jugando una de las temporadas más débiles de la Serie A y ha estado en la parte inferior de la clasificación durante semanas. Pero dado que muchos otros equipos se están desempeñando tan mal, una racha ganadora podría conducir a un salto a la zona libre de descenso. El problema es que los cremoneses han jugado muy mal en las últimas semanas.

Algunos paseos en la copa

En total contraste con la liga, los hombres del entrenador Davide Ballardini brillan en la Copa Nacional y llegan a las semifinales del torneo. Entre otros, el líder de la industria y la AS Roma fueron eliminados en su camino a las semifinales. En Cremonese vs. AS Roma, hay probabilidades de apuestas en el rango de 5.50 en otra victoria para los anfitriones. En la liga pero algo improbable.

Porque aquí, desde el cambio de entrenador a Ballardini en enero, no se ha conseguido ninguna victoria. El bombero insufló nueva vida a Cremonese, pero las derrotas ante Napoli, Lecce e Inter no pudieron detener al nuevo hombre en el equipo. También hubo dos empates bajo su dirección.

Con todo, no es suficiente para dejar el último lugar en la tabla. Cremonese ha llevado tradicionalmente a los Red Lanterns esta temporada, pero con un déficit de diez puntos hasta el decimoséptimo lugar, todavía hay un rayo de esperanza. Después de todo, todavía hay 45 puntos por victorias en 15 juegos.

Pero para llegar a la caja de ahorros, el cremonese deberá finalmente mostrar la cara del trofeo en la Serie A. El martes, se espera que la Roma se muestre emocional y poderosa en el estadio Giovanni Zini, que lleva el nombre de un portero que murió en la Segunda Guerra Mundial. Los anfitriones también son unos extraños en su salón ante el tercer clasificado.

Estadísticas de Roma y forma actual

Si le preguntas a los fanáticos del fútbol qué entrenador pondrían en la línea de banda en un partido eliminatorio crucial, la respuesta que escucharías a menudo es ¡José Mourinho! Dos victorias en la Champions League, dos victorias en la Europa League y el importante título de la Conference League el año pasado con la Roma dicen mucho. Además, el portugués ha ganado ocho copas nacionales. Si se lo preguntara personalmente, seguramente solo habría un consejo para el acalorado duelo entre Cremonese y AS Roma.

Avances importantes y la Champions League en el horizonte

La semana pasada, la Roma se clasificó para los octavos de final de la Europa League con una gran victoria frente a un público local contra el Salzburgo. Sin duda eres parte del círculo extendido de favoritos aquí y tienes otra opción además de la liga para clasificar a la CL. El mayor objetivo de los romanos para esta temporada es estar finalmente en la primera división y ahora eso está al alcance.

También porque Mourinho finalmente ha inculcado en sus hombres la mentalidad ganadora por la que sus jugadores siempre han sido conocidos. Además, dado que esto faltó en los cuartos de final de copa contra Cremonese y el final posterior, el equipo en tercer lugar podría comenzar de nuevo el martes con un pequeño incentivo adicional. La victoria es importante para mantener este tercer puesto, porque la competición les está apretando el cuello a los romanos.

Pero los romanos están de buen humor, y no en vano los periódicos internacionales escribieron: “Salzburgo está abrumado por Roma”. El titular se refiere a la segunda parada de los austriacos en Roma, cuando AS literalmente barrió y aplastó a su oponente. Los cofres de los jugadores de Ciudad Eterna actualmente son bastante extensos.

El equipo, una vez muy defensivo, fue particularmente convincente en ataque. Tammy Abraham y Paulo Dybala han estado actuando durante semanas cuando están en forma. El triunfo de la Copa del Mundo claramente infundió confianza en sí mismo en Argentina en particular. Cremonese vs AS Roma ofrece probabilidades en el rango de 1.70 para una victoria fuera de casa, lo que también es una ocasión debido a la fortaleza de Roma.

Cremonese – AS Roma Comparación cara a cara / Balance H2H

15 partidos y 11 victorias, la comparación cabeza a cabeza va claramente en la dirección de la Roma. Cremonese solo pudo derrotar dos veces al actual tercero de la tabla, y también hubo dos empates. Antes de la sorprendente victoria en la Copa de Italia, EE. UU. había perdido ante los invitados cuatro veces seguidas en la liga.

En el partido de ida, los romanos anotaron una estrecha victoria por 1-0 en el Olympico. En cuanto al 0:1 Cremonese vs. AS Roma, las probabilidades están cerca de 6.00.

Aspectos destacados de las estadísticas Cremonese vs AS Roma

Predicción base de apuestas y Cremonés – Roma consejo

La Roma probó la sangre y ahora quiere que vaya esta temporada. Es difícil esperar que Cremonese venza al equipo de Mourinho dos veces seguidas. También hubo una clara quiebra ante el Napoli tras la victoria en la Copa de la Liga.

Asumimos una trayectoria similar en el partido de Cremonese contra AS Roma. Nuestro consejo es para los invitados, porque creemos que los gitanos somos muy fuertes. Con este fin, estamos ampliando nuestras expectativas a “ganancia cero”. Los de Mourinho siguen teniendo la tercera mejor defensa de la liga y han mantenido su portería a cero en sus últimos tres partidos ligueros ante el segundo ataque más débil de la liga.

Datos clave: consejos cremoneses contra los romaníes

La Roma se encuentra actualmente en el tercer puesto de la Liga italiana

Hasta ahora, Cremonese no ha podido ganar ni uno solo de sus 23 partidos esta temporada.

La Roma ha ganado a cero sus últimos tres partidos de Liga contra Estados Unidos

Basta mirar la tabla para ver la diferencia de calidad. Los visitantes son los grandes favoritos ante el Cremonese el martes. Además, la Roma tiene una buena defensa y estará muy motivada tras la derrota por 2-1 en la copa ante Estados Unidos. Así que basamos nuestro consejo en “zero win” para los huéspedes e invertimos cinco unidades en el medio. Puedes apostar, por ejemplo, con el proveedor bet365. Wettbasis ya lo probó extensa y sosteniblemente y el resultado es: ¡muy bueno!

