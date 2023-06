Alexander Zverev: Ruido extraño alrededor del campeón olímpico Diabetes Deportes

¡Solo loco!

El segundo grupo en los octavos de final Campeonato Abierto de Francia Entre Alexander Zverev (26º) y Grigor Dimitru (32º / Bulgaria) terminó. El campeón olímpico lidera 6: 1, 6: 4. Luego abandona el campo; mucha gente piensa que es una ruptura de frase.

¡Pero piensa! Hamburger va a las catacumbas para disparar una jeringa de insulina en el estómago. porque era desde niño Diabético. El año pasado, anunció su enfermedad y comenzó una fundación.

¡Zverev en cuartos de final! Victoria segura en tres sets sobre Dimitrov Fuente: AP

Pero todo esto no sentó bien a todos los que entraron en contacto con los profesionales del Tour. Cuando Zverev regresa al terreno de juego desde el vestuario, tiene lugar una discusión con el árbitro. Zverev: “En el Tour me inyecto en el banquillo, pero no tengo permitido hacer eso aquí”.

Así que a la cabaña. Pero: “El último partido que dijeron fue un descanso para ir al baño. Así que dije que podría tener que salir cuatro o cinco veces. Pero ese árbitro sabía que no tenía sentido considerarlo un descanso para ir al baño, porque solo dos de ellos son permitido. Y eso es mi vida si no me inyecto”. Yo mismo. Pero la última vez había un supervisor que ni siquiera sabía que tenía diabetes”.

Y ahora es una locura. No. 27 del mundo: “Entró en pánico cuando le puse la inyección y quería que llamara a un médico. Así que le pregunté qué se suponía que debía hacer el médico aquí. Nadie más que yo sabe cuánto debo inyectarle”.

Este desorden puede ser molesto. Por lo tanto, Zverev quiere reglas claras. Finalista del US Open 2020: “Les dije: decidan lo que quieren que haga y lo haré así. Pero no me envíen de un lado a otro. Solo necesita una estructura clara”.

El hecho de que tenga diabetes no pudo evitar que Alexander Zverev se convirtiera en un atleta competitivo. Foto: Icon Sport a través de Getty Images

Incluso fue acusado de fraude. “Dicen que parece que me estoy inyectando y dopando o algo así. Entonces les digo: ‘Chicos, he estado haciendo esto toda mi vida porque tengo diabetes desde que tenía tres años'”.

Quizá finalmente se supere el asunto, no es que el caos prosiguiera el miércoles en cuartos de final ante el argentino Thomas Martín Echeverri (23). Porque contra Dimitrov, Zverev ganó el juego 6: 1, 6: 4, 6: 3. ¡Ahora incluso la final es posible!