Alexander Zverev vs Daniel Altmaier en el Stoner Stadium | Deportes

duelo alemán en ¡Abierto de Estados Unidos! Y Alexander Zverev (26) puede volver a jugar en la cancha 17 contra Daniel Altmaier (24).

¡Zverev en el campo de piedra!

Y fue ya el lunes en primera ronda cuando el campeón olímpico se impuso al australiano Alexander Vukic (27). Una nube de marihuana barrió la plaza. Zverev se ríe: “¡La hierba huele bien! Me alegro por los neoyorquinos”.

El hombre de Hamburgo describe el “olor” de la siguiente manera: “Dios mío, aquí huele por todas partes. Todo el lugar huele a hierba. La pista 17 huele como el salón de Snoop Dogg”.

Así que aquí está por segunda vez, y de nuevo a las 11:00 hora local (17:00 CEST, en directo por Sportdeutschland.tv). Zverev: “No me gusta mucho despertarme a las 6.30 y estar en las instalaciones a las 8. Tampoco me gustaría mucho. Por un lado, tienes un día libre completo y no No tengo que esperar a los partidos”.

El año pasado jugó contra Altmaier en el Abierto de Australia, ganando 7: 6, 6: 1, 7: 6. Ya estaba en su mejor forma en París en mayo. Altmaier recordó el partido en Melbourne: “Me perdí mucho para ganarle en cinco sets. Estaba mental y mentalmente en una posición completamente diferente. Ahora he dado algunos pasos hacia adelante”.

Cuando no se topan, cruzan los dedos el uno por el otro. Zverev sobre Altmaier: “Siempre apoyo a los alemanes y espero que lleguen lejos. Pero, por supuesto, espero que aquí acabe en segunda ronda para él”.

Alexander Zverev juega su 31º torneo de Grand Slam en Nueva York. En 2020 llegó a la final aquí Foto de : Camareros

Altmaier sobre Zverev: “Le di la bienvenida en el primer partido. Espero un buen partido de ambos. Definitivamente no será el último si seguimos jugando a este nivel”.

En la vida profesional cotidiana, ambos van bien. Ambos tienen raíces rusas, después de que los padres de Zverev y la madre de Altmaier vinieran de Rusia. “Nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho. Cuando entrenamos juntos, la intensidad siempre es muy alta.

Así le gustaría a Daniel Altmaier que se viera tras el match point ante Alexander Zverev Foto: Imágenes falsas

Una final de Grand Slam entre ellos sería un sueño, ¿no? Altmaier cree que él y Zverev pueden ganar uno de los cuatro títulos de Grand Slam. “¡De todos modos! Confío en los dos. En los grandes torneos hay que estar preparado. Pero mucha gente piensa como nosotros, por eso la disciplina es importante”.

También contra el próximo oponente. Su nombre es Andy Murray, de 36 años, doble campeón olímpico y tres veces ganador de Grand Slam, o Grigor Dimitrov, de 32 años, el incondicional búlgaro. El partido se disputará el sábado.

