Aliento de lo salvaje es • JPGAMES.DE

La secuela de Zelda: Breath of the Wild tiene que ser uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch. Pero a pesar del anuncio en el verano de 2019, hoy sabemos muy poco sobre el juego. ¡Debería ser lanzado a finales de este año!

Ni siquiera sabemos el nombre del juego. Nintendo aún mantiene la traducción en secreto. ¿Por qué Breath of the Wild 2 todavía se llama “la secuela de Breath of the Wild” y no tiene un título específico? Nintendo lo reveló hace algún tiempo.. Forma abreviada: no lo revelas, de lo contrario revelarás demasiado.

Sin embargo, el informe del periodista Paul Gale sobre los sitios de Nintendo actualmente está recibiendo mucha atención. Entre otras cosas Nintendo en vivo Y el GoNintendo informe también juegos de computadora ya ha saltado. En consecuencia, la nueva aventura de Link debería llamarse: Zelda: Misma dualidad.

El subtítulo tendrá significado.

Sin embargo, el mismo Paul Gill lo llama común, porque también lo posee indirectamente, y no de una “fuente directa”. Jill ha trabajado para Nintendo Power Corporation y ha hecho muchos contactos industriales a lo largo de los años. Pero también dicen que podría no ser el título definitivo.

Según Gill, el subtítulo “misma dualidad” tiene sentido. La dualidad de temas se enfatiza en el juego, aparentemente un elemento importante. Se tratará de la dualidad de los rasgos de carácter, las diferencias entre el pasado y el presente, la dualidad de la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra.

enlaces inolvidables Caída libre desde el cielo en el tráiler de 2021. Así como la especulación posterior Habilidades de Link Arm. Muchos subtítulos de la serie Zelda brindan información sobre elementos importantes, mecánicas, detalles de la trama o el trasfondo del mundo. Solo piense en Ocarina of Time, Wind Waker, Link’s Awakening, A Link Between Worlds o, por supuesto, Breath of the Wild.

En algún momento de 2022 seremos más inteligentes.

Al otro lado de Red Paul GillObra de arte: una secuela de Zelda: Breath of the Wild nintendo