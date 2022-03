Efecto Jinshin: 2 nuevos personajes introducidos

Jinshin 2.6 nos afectó, y con él un nuevo personaje. En la primera etapa de la nueva versión hay kamisato ayato Su primera aparición. Es la única novedad de la versión 2.6. Los desarrolladores ahora han anunciado dos personajes jugables que aparecerán después de la 2.6.

Yilan es un elemento de agua y afirma servir en el Consejo de Asuntos Públicos. Su identidad es misteriosa y su comportamiento es fantasmal. Tienden a aparecer en medio de los acontecimientos y desaparecen tan repentinamente como llegaron.

El Kuki Shinobu contiene el artículo Eléctrico. Ella es la líder adjunta de la pandilla Arataki y ha expandido el negocio de la pandilla. Ella está bien versada tanto en literatura como en artes marciales.

Todavía no se sabe cuándo se podrán jugar los dos personajes en Genshin Impact. Sin embargo, este no era el caso antes de la versión 2.7, ya que la versión 2.6 ya se había anunciado. Los dos números no necesariamente tienen que ser 2,7. Algunos personajes se anuncian temprano. Seguimos esperando a Dainsleif, por ejemplo, aunque desde entonces ha aparecido en varios encargos y ha sido confirmado como personaje jugable.

