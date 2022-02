Cyberpunk 2077 finalmente trae el aspecto del V original con la actualización 1.5, pero todavía falta algo

Cuando se estrenó Cyberpunk 2077 en el E3 2018, hubo muchos elementos que no llegaron al juego final. Una de las cosas más curiosas fue la apariencia de V, que no pudimos replicar en la versión final. Con la actualización 1.5 esto finalmente es posible.

La cara original de V ahora es posible

CD Projekt Red lanzó la actualización 1.5 la semana pasada. Después de todos los problemas con el lanzamiento, el juego finalmente puede ejecutarse en PS5 y Xbox Series X/S como muchos han deseado desde el principio.

Además de las mejoras técnicas, el gran parche también trajo algunos detalles más pequeños que se agregaron. cómo FirstStrawberry187 en Reddit Común, ahora hay nuevas opciones al crear una V:

¿Qué hay de nuevo en él? Ahora puede seleccionar una nueva opción en el menú Ojos, oídos, nariz, boca y barbilla. El número 22 combina perfectamente con el aspecto de la V femenina en el E3 2018. Su aparición en el juego en ese momento hizo que muchos quisieran repetir este aspecto sutil. Pero esto no era posible de esta manera hasta ahora.

Este es el aspecto original de V del E3 2018:

Aún falta el cabello y el maquillaje de V.

A pesar de la actualización 1.5, la V de E3 2018 todavía presenta un estilo de cabello y maquillaje ligeramente diferente. Ahora puedes personalizar la cara según la V original, pero el peinado y el maquillaje originales aún no se encuentran en el juego.

Completar solo mediante modificaciones: En el video en Reddit, un mod agregó el peinado y el maquillaje. Desafortunadamente, es casi posible imitar la apariencia de la V en la consola. Incluso si la cara encaja, no tienes la oportunidad de obtener el cabello más prominente. No se puede descartar que CD Projekt Red vuelva a mejorar esto, pero no ha habido ningún anuncio oficial al respecto.

La nueva actualización 1.5 finalmente llegó con las versiones originales de PlayStation 5 y Xbox Series X / S. Echamos un vistazo más de cerca a Cyberpunk 2077 en PS5 y mostramos lo que ha mejorado en la inspección técnica.

¿Crees que el aspecto original de V es genial y quieres replicarlo en el juego?