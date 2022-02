PlayStation Plus en marzo de 2022

llegar de nuevo posible fuga La alineación oficial de PlayStation Plus para marzo de 2022 se anunciará este miércoles y revelará qué títulos serán gratuitos.

tal vez ahí Evolución de la supervivencia del arca, Y no es el juego más pequeño en PlayStation, pero tiene soporte continuo. La segunda dirección es Equipo de carreras sónicas por Sega, que es algo competitivo aunque Leyendas de GRID Y el gran turismo 7 Sucede, y ambos aparecen estos días.

Equipo de carreras sónicas (Nuestra revisión) es un juego de carreras súper divertido lanzado en 2019. No se trata solo de correr por callejones estrechos y toparse con estantes altos: aquí, en el camino hacia el codiciado ‘Golden Os’, los comestibles vuelan de los estantes y una batalla ‘brutal’ por la victoria entra en erupción

Esto promete la friolera de 21 pistas en todo el mundo de Sonic, combinando los elementos más populares del género de carreras divertido, rápido y competitivo, además del emocionante modo para un jugador, también ofrece multijugador en línea y fuera de línea. Modo, incluidos los locales 4 acción de pantalla dividida.

ARK: Survival Evolved para PS5?

Arco es otro Edición de sobreviviente definitivo para PlayStation 5 Al corriente. Esto incluía la versión más completa del MMO hasta la fecha. Esto incluye el juego base. ARCA: Supervivencia Evolucionada Además de todos los paquetes de extensión: tierra arrasada, deriva, extinción Y el Génesis Parte 1 y 2. los ARK: Ultimate Survivor Edition También incluye muchas mejoras que han aparecido desde el lanzamiento del juego base.

No está claro si esta es solo la versión de PS4 de Astronomía Con PlayStation Plus recibe o ya edición de sobreviviente para PS5. El título permanecerá desbloqueado, que luego se lanzará para PS4 o PlayStation 5. Aquí puede GTA en línea Intervención para PS5, que ya tiene previsto su lanzamiento en marzo y Como descarga gratuita en PlayStation Plus Confirmado.

Aunque Sony aún tiene que confirmar los dos juegos antes mencionados, esto seguirá a más tardar esta tarde con la revelación oficial de PlayStation Plus Line-Up Line.

Actualizaciones: Mientras tanto, se produce otra fuga y luego Arco Ya no es aplicable. En cambio, ahora Gustrner Y el leyendas de fantasmas tsushima Sé parte de la clase. Aprenderás más sobre esto más adelante.