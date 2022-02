PlayStation Plus en marzo con ARK y Ghostrunner

Sony anunció el lanzamiento de los juegos de PlayStation Plus en marzo de 2022. Los miembros pueden esperar los siguientes cuatro juegos:

ARCA: Survival Evolved (PlayStation 4)

Equipo Sonic Racing (PlayStation 4)

Corredor fantasma (PlayStation 5)

Leyendas de Ghost of Tsushima (PlayStation 4 y PlayStation 5)

Ghost of Tsushima Legends es el modo multijugador de Ghost of Tsushima. Un jugador no está incluido en Legends.

Los juegos de marzo de PlayStation Plus estarán disponibles a partir del 1 de marzo de 2022. Hasta entonces, todavía tienes la oportunidad de agregar juegos de febrero a tu biblioteca. Se trata de EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Storm at Dragon Fortress: A Wonderlands Adventure Once Upon a Time y Planet Coaster: Console Edition (PlayStation 5).

Fuente: comunicado de prensa de PlayStation del 23 de febrero de 2022

Fuente de la imagen: Sony