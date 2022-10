Alineación del Werder Bremen: ¡Ya está aquí la alineación titular contra el TSG Hoffenheim!

SV Werder Bremen juega contra TSG Hoffenheim en la Ronda 9 de la Bundesliga. Así podría ser el once titular del entrenador del Werder, Ole Werner.

Actualización (7 de octubre, 19:30): Ahora él Alineado Allí, ¡Niklas Stark comienza en lugar de Amos Bieber! Todos a partir de las once Y puedes leer todo lo demás en Barra en vivo del juego SV Werder Bremen Contra el TSG 1899 Hoffenheim!

Bremen – De hecho, no hay ninguna razón real por la que Ole Werner deba perderlo a partir de las once cambiar. Finalmente, un entrenador de equipo SV Werder Bremen Hizo once goles contra el Borussia Mönchengladbach en el último día del partido, y lograron ponerse 3-0 arriba en muy poco tiempo. Y como, como es sabido, el resultado final fue 5:1, el entrenador del Bremen debería tener buenos argumentos antes del partido de ida en TSG Hoffenheim (Viernes, 20:30 hora local Cinta en vivo DeichStube) Amplias medidas de conversión en Alineado para explicar. Sin embargo, hay mucho que decir a favor del cambio.

En la serie de defensa de tres hombres Pimienta de Amós Está listo para usar de nuevo. El defensor aguantó una tarjeta amarilla y, a pesar de esta fea apariencia marginal en los juegos anteriores, no dio la impresión de ser un punto débil en el equipo. Al contrario: Pieper trabajó sobre el terreno, ganó muchos duelos importantes y fue un verdadero estabilizador. Aunque jugó por última vez contra el Gladbach en Comienza la undécima alineación De Nicolás Stark Bien representado, la consistencia de las semanas anteriores ahora debería asegurar que esté de vuelta en el césped desde el principio. Pero la competencia es feroz ahora werder bremen Definitivamente en esa posición también, como lo demuestran las recientes apariciones de Stark.

Alineación Werder Bremen vs TSG Hoffenheim: Amos Pieper vuelve a ser titular

De lo contrario, quédate en alineación del Werder Lo más probable es que todo sea igual. Antes jerry pavlenka Completar de nuevo Milos Veliković Y el Marco Friedel Línea defensiva, actualmente no hay camino hacia adentro hacia afuera mitchell weiser Y el antonio joven Durante. Reportado a la sede Leonardo Bettencourt ahora finalmente pide más tiempo de juego después de sobrevivir a su lesiónPor supuesto romano schmid Y el elia arboleda Últimamente han hecho muy bien su trabajo en el ocho. Entonces el dúo debe volver antes cristiano bruto formación de la línea media. Sobre todo porque a Nikolai Raab le falta otra alternativa.. El joven de 25 años estuvo el miércoles werder bremen El ejercicio encubierto terminó prematuramente con un vendaje en el muslo y ella estuvo completamente ausente de la sesión final del jueves, al igual que la delantera Eren Dinksy, quien entrenó individualmente.

En el ataque, las esperanzas permanecen en Comienza la undécima alineación arriba de nuevo marvin doksh Y el Jarra de llenado Niklas. Ambos se llevan maravillosamente y fueron muy notorios durante la última sesión de entrenamiento, inicialmente incluso a través de una conversación no escuchada. Por eso hablaron extensamente sobre el desempeño del Manchester City en la Champions League y en especial de Erling Haaland la noche anterior. El ex de Dortmund, que actualmente pega lo que quiere, volvió a batear dos veces a nivel internacional. Eso también queda werder bremen impresión. Frente al Hoffenheim, existe la oportunidad de que el dúo emule al noruego en menor escala. (MPU)