Alonso quiere volver a ganar con Aston Martin

15:50

Vettel admite: “Miedo” al futuro

Palabras abiertas tras su dimisión. En declaraciones a Sky, el cuatro veces campeón del mundo admitió: “Creo que hay muchas dudas y muchas incógnitas. Por un lado, tengo miedo, por supuesto”.

Se hace preguntas como: “¿Cómo lo afronto? ¿Cómo sería si no comenzara en marzo, etc.? Por otro lado, me alegro de que sea un desafío”, dice Vettel.

En algún momento, siempre habrá este momento para el atleta, “Ya sea que venga voluntariamente o no, y si viene tarde o temprano, viene de una forma u otra, y entonces todavía hay mucha espera”.

Pero lo que será exactamente esto está actualmente completamente abierto.