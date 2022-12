Alpha Lithium Corporation: Alpha Lithium celebra un acuerdo de compra incondicional para el salar Tollilor de Argentina

PRENSA DE IRW: Alpha Lithium Corp.: Litio alfa Dolar Salar completa acuerdo de compra incondicional para Argentina



Vancouver, Columbia Británica, 5 de diciembre de 2022 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (“Alpha” o la “Compañía” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil /alpha-lithium-corp/), empresa enfocada en desarrollar 27.500 hectáreas del último salar de litio sin desarrollar de la región, se complace en anunciar Recursos Mineros y Energéticos de Salta (“REMSA”). Vendedores originales de Dollylar Salar, todos los gastos de capital anteriores Litio alfa Argentina SA (“Alpha SA”) ha revisado y aprobado a Alpha SA de todas las obligaciones adicionales bajo el Acuerdo REMSA, originalmente con fecha 23 de enero de 2019.

El cumplimiento de estas obligaciones significa que Alpha SA ha cumplido con todas las obligaciones de rendimiento de los terrenos originalmente adquiridos de REMSA.

El contrato de REMSA, ahora vencido, describía los requisitos de la compañía, $1 millón en gastos de capital y ciertos pagos por un total de $210,000. REMSA está convencida de que estos costos se han incurrido correctamente y ha firmado un instrumento incondicional que libera a Alpha SA de todas las obligaciones adicionales en virtud del Acuerdo REMSA y permite que el tribunal otorgue a Alpha SA la propiedad de los activos.

Brad Nicol, presidente y director general de Alpha, comentó: “Nos complace que REMSA haya reconocido el trabajo disciplinado y riguroso que hemos realizado en beneficio de los actores locales, la empresa y la economía local en la provincia de Salta. Apreciamos la singularidad de REMSA. La necesidad de un marco para cumplir con las obligaciones laborales para obtener derechos de propiedad en Salta, que está legalizando todo el proceso, empleando a cientos de personas locales y beneficiando a empresas que impulsan responsablemente la producción de minerales propiedad de los argentinos”.

Desde que comenzó los primeros pasos de un programa de exploración en 2020, Alpha SA perforó más de una docena de pozos, estableció un laboratorio de investigación de química de sal patentado, desarrolló un proceso de producción de carbonato de litio patentado que ha estado operando con un éxito sin precedentes en Doller y ha comenzado construcción. Se empleó una planta piloto y decenas de técnicos, ingenieros, geólogos, geofísicos y químicos argentinos altamente calificados, así como muchos estudiantes, profesionales de contabilidad, administración y recursos humanos. La empresa también agradece al gran equipo argentino que apoya a algunos de nuestros empleados canadienses en la creación de valor para los accionistas.

La Compañía continúa procesando una gran cantidad de consultas entrantes no solicitadas con respecto a una o más de las propiedades de Alba SA en Argentina. Dada la escasez de proyectos en una etapa similar de desarrollo y 100% de interés y un gran recurso de agua dulce indiscutible, la Compañía continuará explorando oportunidades potenciales para crear valor para los accionistas.

En representación de la Junta Directiva Litio alfa Corporación

“Brad Níquel”

brad niquel

Presidente, CEO y Director

Para más información:

Relaciones con inversores de alfa litio

Teléfono: +1 844 592 6337

[email protected]

www.alphalithium.com

En Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Stager y Mark Olinger

[email protected]

www.resource-capital.ch

arriba Litio alfa (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN alemán: A3CUW1)

Alpha Lithium es un grupo de profesionales de la industria y socios experimentados enfocados en el desarrollo de Tollir y Hombre Muerto Salas. Con una superficie de 27.500 hectáreas (67.954 acres), Dolelar es uno de los últimos salares de litio sin desarrollar de Argentina y está ubicado cerca de empresas de litio multimillonarias en el corazón del famoso “Triángulo del litio”. En Hombre Muerto estamos expandiendo nuestro sitio de 5,000 hectáreas (12,570 acres) en el salar de litio de más alta calidad y mayor producción del mundo. Otras empresas de la región que están prospectando o produciendo actualmente salmuera de litio son Orocobre Ltd., Galaxy Lithium, Alchem ​​Ltd., Livent Corporation y Bosco en el Salar del Hombre Muerto; Orocobrae en Salar Olaros; Eramine Sudamerica SA en Salar de Centenario; y Gangfeng y Lithium Americas en Salar de Gouchari.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “hará”, “puede”, “debería”, “anticipa”, “anticipa” y expresiones similares. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen pruebas e inspecciones de salmuera adicionales y otros riesgos descritos ocasionalmente en las presentaciones de la Compañía ante los reguladores de valores. Se advierte al lector que las suposiciones utilizadas en la preparación de las declaraciones prospectivas pueden resultar incorrectas. Los eventos o circunstancias pueden causar que los resultados reales difieran de los proyectados debido a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Se advierte al lector que no confíe indebidamente en ninguna información prospectiva. Dicha información, incluso si la gerencia la considera razonable en el momento en que se hizo, puede ser inexacta y los resultados reales pueden diferir de los anticipados. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía actualizará o revisará públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en este documento según lo requiera expresamente la ley aplicable.

Ni NEO Exchange ni su proveedor de servicios regulatorios (como se define en las políticas de NEO Exchange) asume responsabilidad por la adecuación o precisión de esta publicación. Aún no se ha celebrado un acuerdo para vender los activos de la Compañía y dicho acuerdo puede no estar operativo. Ninguna autoridad reguladora de valores ha revisado y no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

El mensaje original en inglés se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68487

El mensaje traducido se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68487&tr=1

