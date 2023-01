Alpha Lithium recibe confirmación independiente de descubrimiento significativo de agua dulce en Dolelar Saler de Argentina

– El suministro constante respalda las instalaciones de producción LCE planificadas de 50,000 toneladas por año de la compañía.

– El descubrimiento de agua dulce es una ventaja competitiva clave en comparación con otras salmueras de litio en la región.

Vancouver, Columbia Británica, 23 de enero de 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN ALEMÁN: A3CUW1) (“Alpha” o la “Compañía” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), la compañía propietaria de dos importantes propiedades de litio sin desarrollar en la región de Salta, Argentina, se complace en anunciar que un estudio independiente de recarga de agua dulce (el “Estudio”) en el sitio en su proyecto Dolelar Salar, del que es 100% propiedad, ha confirmado esa noticia. El recurso hídrico es suficiente para respaldar la instalación de producción de productos químicos de litio de 50 000 toneladas por año (“tpa”) propuesta por la Compañía.

Un estudio preliminar iniciado hace ocho meses mostró que el acuífero de agua dulce dentro de los distritos mineros de Dolilar-Salar ha retenido una toma de agua dulce de 5.109.279 m.3 /año (583 m3 / hora) sin afectar las reservas de agua dulce en esta parte de la cuenca. El uso sostenible de un recurso de agua dulce requiere que las salidas netas (“explotación”) excedan las entradas netas (“enriquecimiento”).

El estudio se relaciona con solo uno de los tres objetivos de agua dulce que la compañía planea explorar en su propiedad Dolilar.

Gran parte del Triángulo de litio que rodea el Dolilar Salar está clasificado como desierto alto con una humedad absoluta cercana a cero, un área más seca que el desierto del Sahara y uno de los lugares más secos de la Tierra. El descubrimiento del suministro a escala industrial representa una gran ventaja competitiva para la empresa, ya que el Triángulo del litio rara vez tiene la abundancia de agua dulce necesaria para producir productos químicos de litio.

Según un estudio realizado por el especialista en la industria Conhidro SRL, Alba tiene la ventaja de controlar un acuífero mucho más grande capaz de suministrar grandes volúmenes de agua dulce a precios elevados y, lo que es más importante, la empresa no tiene que tratar con otros productores regionales para esto. agua dulce. están compitiendo.

Técnicamente, las principales consideraciones para los recursos de agua dulce con fines de producción de litio incluyen:

Presencia y tamaño de un cuerpo de agua dulce Tasa deseada de recuperación de agua dulce Tasa comprobada de recarga de agua dulce Drenaje competitivo del acuífero por parte de otros operadores Distancia entre la instalación de producción y el cuerpo de agua

Como se describe en el estudio, el acuífero de agua dulce de Alpha en Tollir tiene los siguientes valores estimados:

La empresa ha perforado cuatro pozos de agua dulce y dos pozos de monitoreo de acuíferos. La extensión de la cuenca más ancha se estima en 444 km 2 (171 millas cuadradas) se estima. El consumo de agua de una planta LCE con una capacidad de 50.000 toneladas anuales no debe exceder los 500 m. 3 / hora sin reciclar ni optimizar el uso del agua. La tasa de recarga del acuífero de agua dulce de Alpha se estima en 583 m 3 /hora (5.109.270 m 3 / año) se estima. Como el acuífero está ubicado en Tolilar Saler, propiedad del 100%, y está completamente bajo el arrendamiento minero de Alpha, no existen problemas de drenaje que compitan dentro del acuífero de Tolilar. Una planta piloto, actualmente en construcción, y una planta de producción química de litio de 50.000 ton/año (ver nota de prensa 9 de enero de 2023 ) ubicado cerca del salar de Dolilar y del acuífero de agua dulce

“Tener un acuífero indiscutible en un sitio con una alta tasa de producción y una alta tasa de llenado es un factor crítico para Doller. Hace tiempo que sabemos que tenemos acceso a agua dulce, pero este amplio conocimiento debe respaldarse con una amplia datos y análisis”, comentó Brad Nichol, presidente y director ejecutivo de Alpha. Sí, ahora es gracias a Conhidro. Y los resultados están cambiando todo eso. Otras empresas informaron sobre la disponibilidad de agua dulce, pero a menudo carecían de problemas como alta competitividad, poca o acceso remoto. Ubicaciones, bajas tasas de suministro, o una combinación de estos y otros problemas, el pozo de agua dulce de Alpha, el depósito de litio más grande del mundo. Será una gran atracción para los compradores más agresivos”.

Todas las operaciones y activos de la Compañía están ubicados en Argentina y son administrados en su totalidad por Alpha Lithium Argentina SA (“Alpha SA”), que emplea personal y consultores locales. Ni Alpha ni Alpha SA tienen operaciones o activos en Canadá.

Desde que comenzó los primeros pasos de un programa de exploración en 2020, Alpha SA completó más de 20 pozos, estableció un laboratorio de investigación de química de salmuera patentado, desarrolló un proceso de producción de carbonato de litio patentado que opera con un éxito significativo en Tollir y comenzó la construcción. La planta piloto y decenas de técnicos, ingenieros, geólogos, geofísicos y químicos argentinos altamente calificados, así como muchos estudiantes, son empleados por profesionales de contabilidad, administración y recursos humanos. La empresa está agradecida y cuenta con un gran equipo argentino que ha demostrado ser de gran ayuda en la creación de valor para los accionistas.

