Amored Core 6: Rubicon vuelve a su antigua potencia.

En el marco del Summer Games Festival, pudimos asistir a una presentación de prensa Amado Core 6: Rubicon Fires para participar. Mientras tanto, el principio de diseño Núcleo blindado 6 Y esto lo expliqué a través de un video de juego en el que se mostraba todo un nivel.

a Núcleo blindadoLa serie se ha callado en los últimos años. el ultimo partido Núcleo blindado: el día del juicio Tiene 10 años ahora y fue lanzado para PlayStation 3 en ese momento, y he aquí por qué Armored Core 6: Fuegos Rubicon Así que también se ve como una especie de reinicio de la serie.

Batallas masivas también están disponibles Núcleo blindado 6 en el centro

mirar atrás

Núcleo blindado Es una serie de acción que vio la luz poco después de la fundación de From Software. El núcleo de la serie es la libertad que tienen los jugadores para personalizar su mecánica, pero también el combate intenso y emocionante, las opciones de personalización y las escalas visuales.

con Amado Core 6: Rubicon Fires Este es nuestro objetivo y valores fundamentales. Núcleo blindado-Serie con los principios de diseño actuales de From Software. El sistema de combate está diseñado para brindar retroalimentación a los jugadores, mientras que los mapas interesantes fomentan la exploración y brindan más espacio para la imaginación para brindar a los jugadores una sensación de logro similar a la que se encuentra en otros juegos de From Software. Al mismo tiempo, quiere ofrecer nuevos desafíos y no solo sacar adelante la serie, sino también hacerla más accesible a una nueva audiencia.

Eso es lo que ofrece Amored Core 6: Fires of Rubicon

Durante el espectáculo, se puso gran énfasis en el diseño de niveles 3D, que pretende explotar la diversidad de movimientos de los mechs. Ahora es posible por primera vez usar propulsores que permiten que los núcleos de armadura vuelen por un corto tiempo, incluso fuera del combate. Por cierto, los jugadores pueden elegir entre modos historia y modos PvP.

Los niveles complejos deberían dar a los jugadores la oportunidad de usar su cerebro para resolver batallas difíciles. Obtendrás Hoguera Amado Core 6: Rubicon Fires Pero mire en vano, en lugar de eso, puede cargar el último punto de control después de una batalla fallida y, si es necesario, ajustar su equipo. Si el oponente está muy blindado, puedes adaptar hasta cuatro de tus armas según la situación, y si el oponente es lento, puedes ajustar tus piernas o sistemas internos y así obtener maniobrabilidad adicional para luego adelantarlos con pura velocidad.

Más libertad de movimiento a través de la mosca.

Introducción de nuevas mecánicas

Dos nuevas mecánicas llamadas Impact y Stagger juegan un papel en las batallas. Puedes pensar en Stagger como barras suplentes Sekiro: Las sombras mueren dos veces, que te permite infligir un gran daño a los oponentes. El impacto, por su parte, es el valor del daño aplicado a la barra de peso. Si bien todas las armas tienen un estado de efecto, ciertos enemigos o áreas en ellos son particularmente vulnerables a ciertas armas, lo que a su vez introduce tácticas en la selección de armas y el combate. Cuando se llena la barra tambaleante, se produce el tambaleo. En Trouble, los sistemas centrales blindados del enemigo fallan, lo que hace que se caigan y se vuelvan vulnerables a los ataques. Los jugadores deben observar los diferentes patrones de ataque de los robots enemigos y decidir cuándo atacar para causar el mayor daño posible sin arrojarse al fuego enemigo.

como persona es lo primero Núcleo blindadoLuego, los juegos se abrumaron con la variedad cada vez más compleja de opciones que me hicieron perder interés en las entregas finales de la serie, debo admitirlo. Armored Core 6: Fuegos Rubicon Más estructurado, lo que lo hace más adecuado para el catálogo de programas existente. Núcleo blindado 6 Ofrece un juego táctico rápido, un diseño interesante y vuelve a un nivel saludable en términos de armas y componentes, lo que para mí resolvió una de las mayores deficiencias de la serie.

Armored Core 6: Fuegos Rubicon Se lanzará el 25/08/2023 para PlayStation 5 y ofrecerá una actualización gratuita de PlayStation 4 a PlayStation 5.