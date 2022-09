Ana Busik y compañía. Satisfecho con su tiempo de entrenamiento en Argentina

Ushuaia/La Parva/Ljubljana – En solo 40 días, la temporada de la Copa del Mundo de Esquí 2022/23 arranca en Redenbachferner, arriba de Solden. Los representantes de las selecciones nacionales masculina y femenina de Eslovenia comienzan la nueva temporada de invierno con grandes objetivos. Pudiste entrenar bien en Argentina. Después de una pausa de dos años por la corona, los expertos en slalom y slalom gigante instalaron sus tiendas de campaña lejos de casa durante cuatro semanas.

El entrenamiento fue de un alto nivel; Las condiciones de invierno son reales. este es el concepto Jan Kranjek, Stefan Hudlin, Dijon Marovt, Meta Hrovat, Ana Busic, Andreja Slogar y Tina Rabnik Y Na Dvornik. Todos ellos probablemente comenzarán en Ötztal, excepto Marowt, que aún es inmaduro en el eslalon gigante. Resumieron sus pensamientos en una conferencia de prensa en Ljubljana. la reina de la velocidad ilka stuheke viviendo con Martin Cater, Miha Hrobot, Rog Asno Y Nejc Naraloknik Todavía en Chile, más precisamente en La Parva.

Este mes, los integrantes de la selección nacional esperan una mayor preparación en el glaciar suizo de Sass-Fee para seguir trabajando en su forma e idealmente comenzar en Solten.

Janice Slivnik, capitana del equipo nacional: Según los entrenadores, el campamento fue muy exitoso. Es genial que estemos de regreso allí ya que la pandemia de coronavirus nos ha frenado durante dos años. Las condiciones en los glaciares europeos son particularmente malas este año, por lo que este campamento de un mes es muy bienvenido. Estoy muy contento de que no tengamos lesiones y todos los participantes estén sanos. En Argentina siempre construyes una base de esquí que adelantas a la temporada. Espero que todos tengan éxito. Más importante aún, tuvieron la oportunidad de probar el equipo en nieve real de invierno, que es muy diferente a los glaciares. En cualquier caso, fue muy bien recibido, lo que se refleja en que casi ninguna selección mundialista se quedó en Europa este año.

Juan Kranjek: “Al principio solo me enfocaba en mí, pero por supuesto quiero ayudar a los atletas más jóvenes. Por supuesto, no puedo decir si han aceptado algo o no. Hemos entrenado bien y creo que somos un buen equipo. Tuvimos excelentes condiciones y somos un buen equipo. Tuvimos un campamento.

Andriy Slogar: “Hay algunos aspectos destacados para la próxima temporada y este campamento de entrenamiento es muy bienvenido. Es una pena que haya terminado tan pronto, pero ahora tenemos que hacer el resto. Nuestro plan en este momento es esquiar tanto como sea posible antes de comenzar a ganar confianza.

Esteban Hadlin: “Para mí, el campo de entrenamiento en Argentina fue muy corto. Dicho esto, la pasé bien y el tiempo pasó muy rápido. Estoy muy satisfecho con el trabajo y soy optimista con la nueva temporada.

Meta Hrovat: Estoy muy contento de que volviéramos a ir con la selección argentina. Allí siempre se lleva a cabo una formación de calidad y el equipo se puede probar de forma muy realista. Estos arreglos fueron bienvenidos ya que no estaba esquiando este año. Es muy importante que tengamos un bloque de cielo tan largo y que no haya interrupciones constantes”.

Ana Busic: “Argentina fue muy hospitalaria. Las condiciones eran de invierno real. Especialmente la última semana o los últimos 10 días fueron realmente buenos. Antes de eso tuvimos condiciones de nieve blanda y dura, lo que fue muy bueno para las pruebas de material y la configuración. Creo que creamos una gran base, que conviene implantar primero en los entrenamientos posteriores y luego en las carreras.

Tina Rapnick: “Durante producciones como esta, siempre sucede que la forma fluctúa un poco. Fue bien con pequeños altibajos, pero eso era normal. Pero lo más importante es que teníamos excelentes condiciones.

Neja Dvornik: “Mi primera experiencia en Argentina hace tres años me enseñó mucho. Este año pude aprovechar al máximo las oportunidades de formación y estoy muy satisfecho. Meta y yo trabajamos juntos sobre todo en nuestro pequeño grupo.

Dijon Marowt: Estoy muy feliz de tener la oportunidad de participar en él. Practicamos mucho y creo que aproveché mucho. Las condiciones eran mucho mejores que en Europa y entrenamos bien y mucho.

Fuente: Sloski.si

