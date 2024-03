Analista de Apple: muchos iPads y MacBooks nuevos en las próximas semanas, pero ningún evento de lanzamiento

(Actualización: lanzamiento esperado esta semana) El primer teléfono de Apple del año se acerca, pero según nuevas fuentes del analista de Bloomberg Mark Gurman, no habrá un evento de lanzamiento de primavera en 2024. Sin embargo, eso no significa que Apple no tenga nada. anunciar sobre él. A medida que nos acercamos a iOS 17.4, debería haber muchos iPads nuevos, algunos accesorios y dos MacBooks nuevos en proceso.