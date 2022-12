Andrea Kewell asustó a los espectadores en ¿Quién sabía algo así?

a: claire weiss

El miércoles por la noche (28 de diciembre) se puede ver a Andrea Kewell en Who Knows Anything? Por lo general, ella misma es moderadora, pero es invitada en el programa ARD como participante. Sin embargo, a algunos espectadores no parece gustarles en absoluto.

HAMBURGO – El 28 de diciembre, dos elocuentes intermediarios luchan por la tasa ganadora en Who Knows Anything: Andrea Kewell (57) y Laura Karasik (40). El líder del equipo está a tu lado. Andrea Kewell recibe apoyo de Bernard Hooker (52), Laura Karasik de Elton (51). Pero los fanáticos parecen estar tan distraídos con el presentador del parque ZDF TV que apenas prestan atención al programa.

Los fanáticos discuten la aparición de Andrea Kiewel en “¿Quién sabía eso?”

“¿Por qué Kiewel está en todos los espectáculos? ¡Nadie puede soportar eso!”, se quejó un espectador en Facebook por la mera presencia del hombre de 57 años. Otro incluso está considerando no encender debido a Andrea Kewell: “¡Pensando en mirar esta noche!

Andrea Kewell proporciona un tema de conversación en ¿Quién sabe algo? Solo compartiéndolo. © Capturas de pantalla / ARD

Andrea Kewell muestra su lado relajado la noche del miércoles. Si bien le gusta subir la temperatura en su programa ZDF y siempre está de buen humor, es relativamente reservada en “quién sabe algo así”. Esto también lo puede notar un espectador u otro. “¡La señora Kewell está muy tranquila hoy!” Esto se afirmó en una publicación de Facebook sobre el programa ARD.

Andrea Kewell está polarizando Andrea Kiewel, presentadora de ZDF TV, es probablemente una de las personalidades televisivas más polarizantes de Alemania. Algunos aman a los "kiwis" por su naturaleza alegre, bulliciosa y sincera, y otros simplemente no los soportan por esa misma razón. Pero por mucho que algunos espectadores estén ansiosos por el final de la carrera del hombre de 57 años, ¡eso no parece estar a la vista! Dirige ZDF TV Park desde 2000 (con un descanso de 2007 a 2009). Así que debe estar haciendo algo bien, de lo contrario, ¡habría despegado hace mucho tiempo!

Andrea Kewell gana “¿Quién sabía algo así?”

Al final, Andrea Kewell derrotó a Laura Karasik y ganó el duelo. El corredor obtuvo 2001 euros. Los espectadores que se sientan detrás de ella en el estudio obtienen un dinero de bolsillo de 32,80 €.

Un día antes que Andrea Kewell, Beatrice Egli participó en el concurso. La cantante pop estaba tan nerviosa que respondía mal una pregunta tras otra. “Este es el horror”, se quejó Beatrice Egli, “¿quién sabe tal cosa?” Fuentes utilizadas: Biblioteca de medios ARD, Facebook / ¿Quién sabe tal cosa?