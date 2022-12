No ubicado en Austria

a: jonas arbas

“Der Bergdoktor” comienza su decimosexta temporada. Pero ZDF Viewer escuchó atentamente al principio y notó un error de los guionistas.

Almu-at”médico de la montañaIs for Dr. Martin Gruber (Hans Siegel) retoma al comienzo de la temporada 16. Pero para el drama que mantiene a la familia Gruber en suspenso, hubo un error al comienzo de la serie que la mayoría de los espectadores de ZDF pueden no haber notado en primero.

al comienzo de la nuevamédico de la montaña– La temporada es dr. Martin Gruber no se da un descanso: después de un breve descanso, el héroe del título regresa a su casa en el Tirol, donde le esperan tensiones familiares y mucho trabajo. Después de varios accidentes cerebrovasculares, su paciente, el criador de ovejas Alois Bachmeier, de 65 años, parece sufrir encefalopatía de Binswanger. El resultado: demencia.

Al comienzo de la temporada, un error se coló en “Der Bergdoktor”. En la serie, se habla sorprendentemente de un tribunal de distrito, un caso que existe en Alemania pero no en Austria, como señala un espectador atento de ZDF en Twitter © Captura de pantalla / Twitter

Un mundo que se desmorona para su nieta, Josephine. Su hija Karen reacciona relativamente fría. Se separó de su violento padre hace años. El agricultor ya no puede valerse por sí mismo debido a su condición y necesita un tutor. Karen le pregunta al médico de montaña Martin Gruber y a su colega, el Dr. Entonces, Alexander Kanweiler (Mark Keeler) presenta su diagnóstico al tribunal del condado, una escena en la que los guionistas pueden no haber tomado en serio la información de fondo.

Críticas a “Burgedoctor”, una revista especializada para médicos que critica la serie ZDF: “Der Bergdoktor” puede ser bien recibido por los espectadores, pero ya hay críticas a la serie desde una perspectiva profesional. ese Revista médica alemana Distinguido protagonista, el Dr. Martin Gruber como un sabelotodo poco cooperativo cuya vida diaria en la serie no tiene nada que ver con la profesión médica real. La serie ZDF está plagada de clichés y transmite “la imagen clásica de los médicos de las viejas películas de Heimat”. READ Todo el anime recién llegados mayo de 2022 - Anime2You

Los espectadores de ZDF notaron errores al comienzo de “Der Bergdoktor” – “No ubicado en Austria”

Lo que los fanáticos alemanes en particular no deberían haber notado tan molestos a los espectadores de ZDF que lo llevaron a Twitter: “Cuando el Bergdoktor habla del tribunal de distrito, aunque en Austria no existe tal cosa”explica el usuario. Los tribunales de distrito serán responsables de un caso similar en la República Alpina.

Otros espectadores, sin embargo, tomaron el pequeño paso en falso con el humor, especialmente porque la serie Alpine Doctors es notable aquí y allá con inconsistencias que no son particularmente drásticas. Un usuario comentó: “Los tiroleses no hablan alto alemán como todos los actores alemanes que interpretan a austriacos”. Sin embargo, en los próximos episodios, The Laughter Must End: Season 16 Mark Keeler insinuó un fantástico drama de amor llamado “Der Bergdoktor”. Fuentes utilizadas: “Der Bergdoktor” (ZDF; temporada 16, episodio 1), twitter.com