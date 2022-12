¿Se esconde en el extranjero?

Daniel Cobbuck ha estado desaparecido durante más de cuatro años y desde entonces ha sido declarado muerto. Ahora hay rumores nuevamente de que la ex estrella de DSDS debe estar viva.

Los fanáticos debaten y en las revistas de pistolas circula una imagen que supuestamente muestra a Küblböck en Groenlandia. Evidencia real o solo viejos rumores: ¿cuál es el problema?

Küblböck saltó al océano Atlántico y se ahogó, ¿o no?

Primera mirada retrospectiva: el 9 de septiembre de 2018, Daniel Cobblebuck desapareció de un crucero frente a Terranova en el Océano Atlántico. El video de vigilancia mostró a alguien saltando al agua, presumiblemente fue Küblböck, quien desapareció en ese momento. La larga e intensa búsqueda no tuvo éxito. Finalmente, en 2021, se anunció que Küblböck había fallecido.

Los fanáticos y partes de la familia lloraron su muerte, y otros, incluido el ex novio Robin Gasser y el padre de Cobblebuck, todavía creen que Daniel Cobblebuck todavía está vivo después de que un tribunal declaró muerto su muerte. Poco después de la desaparición, Jasser dijo en ese momento: “Me lo imagino viviendo en algún lugar como una mujer. Bueno, esa es una idea muy realista de todos modos, porque eso es lo que él quería”.

Según los invitados, Küblböck se presentó como mujer en el crucero en ese momento y quería que la llamaran Lana. Una amiga de la cantante de 33 años dijo tras su desaparición que había hablado con Küblböck y que había decidido pasar por una transición, para querer vivir como mujer en el futuro. Dijo frente a Nico B. el tiempo destello de celebridad. Por lo tanto, algunos se aferraron a la esperanza de que Küblböck estaba planeando su propia muerte para comenzar una nueva vida con su nueva identidad.

Han surgido imágenes de Groenlandia. ¿Es este Küblböck?

Ahora estas teorías están cobrando un nuevo impulso. Porque en Internet circula una foto que se dice que fue tomada en Groenlandia. La imagen muestra a una mujer con cabello castaño alborotado, una chaqueta de plumas y una falda de mezclilla. La foto está un poco pixelada, pero es suficiente para que los fanáticos de Küblböck crean: esta es la ex estrella de DSDS y vive en Groenlandia.

Según una teoría de los fanáticos, Küblböck se bajó del crucero y nunca regresó. Se dice que ha estado viviendo en Groenlandia desde entonces. Se dice que la foto, que ahora circula en Internet, fue tomada la mañana del 9 de septiembre de 2018, cuando los pasajeros del barco visitaban el Quaqortoq en Groenlandia.

La foto no es nueva: apareció por primera vez en el Boletín Oficial en septiembre de 2018. Pero incluso entonces no había evidencia de que Cobblebock todavía estuviera vivo. Lo que mostraba era lo que se sabía en ese momento. En pocas palabras, los pasajeros del crucero se van a la playa, justo antes de que Küblböck desaparezca.. Se supone que la foto muestra a Küblböck en estas vacaciones en la playa. No hay indicios o incluso un indicio de que Küblböck permaneció en el suelo. La foto también fue tomada antes de la desaparición: las vacaciones en la playa tuvieron lugar antes de los eventos de la noche del 9 de septiembre.

Por mucho que los fanáticos esperen un milagro navideño y deseen que Küblböck todavía estuviera vivo: La imagen no es nueva ni prueba.. ¿Cómo se puede explicar que todavía se viera a Küblböck en el barco después de desembarcar, lo que fue confirmado por muchos testigos? Desafortunadamente, todavía se puede suponer que la ex estrella de DSDS cayó a las aguas heladas del Océano Atlántico en la noche del 9 de septiembre, muy probablemente con intenciones suicidas, y murió en ellas.

Nota del editor: En este texto usamos el sustantivo “Daniel” y el pronombre “er” cuando informamos sobre Daniel Küblböck. Hay indicios y declaraciones de que Küblböck quería vivir como mujer y puede haber querido que la llamaran con el nombre de “Lana”. Sin embargo, no hay una autodeclaración conocida, por lo que no podemos decir con certeza qué estaba haciendo la ex estrella de DSDS. Aceptar y usar algo aquí basado en las declaraciones de terceros no estará en consonancia con el respeto a la autodeterminación de una persona.

Nota del editor: normalmente no informamos sobre suicidios. Las excepciones son casos importantes de interés público. Puede comunicarse con el servicio de asesoramiento telefónico en la línea directa gratuita 0800-1110111 o 0800-1110222 para obtener ayuda en situaciones difíciles que pueden parecer desesperadas. Alternativamente, desde Bavaria, puede comunicarse con Bavarian Crisis Services Network al 0800-6553000. Allí recibirá asistencia calificada las 24 horas en crisis mentales y emergencias. También puede encontrar más información y ofertas de asistencia en www.frnd.de (“amigos de por vida”).