¡El divorcio de Thomas Gottschalk! Y ahora finalmente es libre para Kareena | entretenimiento

Es hat lange gedauert, doch nun ist es amtlich! Wie BILD exklusiv erfuhr, haben sich TV-Legende Thomas Gottschalk (73) und seine Frau Thea (79) am Dienstagnachmittag vor dem Amtsgericht München nach fast 48 Jahren scheiden lassen.

Thea Gottschalk kam ganz in Weiß zum Scheidungstermin in München Foto: Stephan Kürthy

Ihr letzter Tag als Ehepaar begann mit einem Flug im Privatjet von München nach Berlin, um bei einem Notar die finanzielle Regelung zu beurkunden. Begleitet von ihren zwei Anwälten. BILD weiß: Gottschalk hat ein sehr großzügiges Angebot unterbreitet. Thea soll demnach mehrere Millionen Euro erhalten.

Gottschalk filmte kurz vor seiner Scheidung entspannt den BILD-Reporter Foto: Stephan Kürthy

Danach flogen sie zurück nach München, wo sie um 15.30 Uhr im Amtsgericht in der Pacellistraße unter dem Aktenzeichen 545 F 6675/23 ihren nicht öffentlichen Scheidungstermin hatten. Thea kam dort gut gelaunt und ganz in Weiß um 15.18 Uhr an. Der Entertainer folgte ähnlich entspannt in einer dunklen Sakko-Hosen-Kombi eine Minute später.

Leer también

Am Ende war es eine Blitz-Scheidung. Offenbar mussten hinter verschlossenen Türen nur noch Formalien geregelt und das Scheidungsurteil von Richter Halabi gesprochen werden. Bereits zwölf Minuten später verließen Thomas und Thea als Ex-Ehepaar wieder fröhlich das Gerichtsgebäude – und stiegen gemeinsam mit ihren Anwälten in ein Großraum-Taxi.

Das sagt Thomas Gottschalk zur Scheidung von Thea

Als BILD den frisch geschiedenen Thomas Gottschalk auf seinem Handy anruft, sagt er exklusiv zu BILD: „Thea und ich sind einvernehmlich und rechtskräftig geschieden. Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Wir sind seit fünf Jahren getrennt, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir gehetzt hätten.“

Damit hat sich für beide ein Kreis geschlossen. 1972 hatten sie sich in der bayerischen Landeshauptstadt bei einem Mediziner-Ball kennengelernt und vier Jahre später geheiratet. Im März 2019 gaben sie über einen Anwalt ihre Trennung bekannt.

Thea und Thomas Gottschalk 1978, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit Foto: ullstein bild – Horst Prange

Im Sommer 2019 zeigte sich der Entertainer erstmals mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mroß (62) in der Öffentlichkeit. BILD weiß: Beide sind total verliebt, glücklich und planen ihr Leben gemeinsam. Spätestens im Sommer 2025 ziehen sie von Baden-Baden (Baden-Württemberg) nach Gräfelfing in der Nähe von München. Dort hat das Paar ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss (BILD berichtete exklusiv).

Thomas Gottschalk und Karina küssen sich im Februar bei der Fastnacht im Europa-Park Rust Foto: danapress

Am Abend wollen Thomas und Karina bei einem romantischen Essen zu zweit seine Scheidung feiern. Die BILD-Prognose: Sie werden gemeinsam vor den Traualtar treten.